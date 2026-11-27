Santos perde ídolo histórico após luta contra doença devastadora aos 67 anos - (crédito: Reprodução)

O futebol brasileiro está de luto pela morte de Juary Jorge dos Santos Filho, um dos nomes históricos do Santos.

O ex-atacante morreu na noite de quinta-feira (26), aos 67 anos, em Poços de Caldas, Minas Gerais.

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Segundo informações divulgadas pelo clube, ele enfrentava um câncer na coluna e na próstata e não resistiu às complicações decorrentes das doenças.

A trajetória do ex-jogador também ficou marcada por dificuldades enfrentadas longe dos gramados. Juary lutava contra a depressão e, nos últimos tempos, trabalhava como motorista de aplicativo.

Ele também havia voltado a atuar no futebol, desta vez na formação de novos atletas, como integrante da comissão técnica das categorias de base da Caldense.

A notícia provocou comoção entre torcedores santistas, que perderam um dos representantes mais conhecidos da primeira geração dos chamados Meninos da Vila.

Juary construiu uma relação especial com o Santos desde muito jovem. Natural de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, ele chegou à Baixada Santista aos 14 anos, depois de ser aprovado para integrar as categorias de base do clube.

Anos mais tarde, tornou-se um dos principais representantes da geração que eternizou o apelido Meninos da Vila.

Com a camisa alvinegra, o atacante acumulou 229 partidas e balançou as redes 101 vezes. Seu desempenho foi fundamental na conquista do Campeonato Paulista de 1978, competição na qual terminou como artilheiro santista, com 29 gols. No ranking histórico de goleadores do Peixe, ocupa a 23ª colocação.