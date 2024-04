Princess Peach Showtime! Cria protagonismo, mas falta exploração

O querido e aclamado Marios Bros, certamente, é um sucesso desde quando surgiu. Tamanha admiração pelo jogo fez com que outros personagens, aliados e companheiros, tivessem, também, o seu prestígio e carinho pelo público. Além de Luigi, seu irmão, a Princesa Peach é outra que desponta como uma das favoritas e amadas pelos amantes da franquia. Por isso, a Nintendo resolveu apostar em um game único de Switch, para que a personagem pudesse alcançar mais protagonismo.

Intitulado de Princesa Peach: Showtime!, o game apresenta uma heroína com uma ótima capacidade para se adaptar e assumir um papel de destaque. Em quase quatro décadas, essa é apenas a terceira vez em que a personagem tem um jogo estrelado por ela mesma. A demora foi atendida, com algumas ressalvas e pontos para serem analisados.

História

Na aventura a princesa conta com a constante ajuda de Stella, uma estrelinha mágica. (foto: Reprodução/Nintendo)

De fato, Peach veio para o novo game com o intuito de ser o que todos sempre esperavam dela. A história é apresentada no Teatro Esplendor, onde Peach e os amigos Toads foram para assistir aos espetáculos que ali acontecem. Entretanto, ambos são surpreendidos por certos arruaceiros, que bagunçam o local e atrasam as atrações. As forças malignas chamadas de Rubi, na companhia da Trupe Uvaparsas, dominam todo o espaço.

Para resolver esse problema, a Princesa conta com a ajuda de Estela, uma espécie de pequena estrelinha que anda para todos os lados com o Peach, dando energia e vigor para aqueles que estão sendo impactados com as brigas da Trupe. Em cada cenário, onde os espetáculos vão acontecer, ela assume e incorpora os papéis apresentados nas peças.

Peach vira ninja, sereia, confeiteira, espadachim, super-heroína e muito mais. Os mapas se diferem, as roupas se modificam e as técnicas também surgem. Seja lutando, seja montando um bolo, é como se a Princesa tivesse nascido com todos os talentos que aparecem durante o jogo.

Gameplay

De longe a mais divertida foi a Peach Ninja em sua fase furtiva. (foto: Reprodução/Nintendo)

Quando colocam Peach em diversos mundos e com caracterizações diferentes, imagina-se que ela vai arrasar. De fato, isso acontece. Showtime é divertido. Ainda assim, acredita-se que o game poderia ser melhor do que é. As habilidades traduzidas em cada universo entretém, mas não fazem o usuário se apaixonar tanto.

Nas oportunidades em que ela aparece como Ninja, o modo furtivo, as corridas aceleradas na parede e a roupa, realmente, não deixam tanto a desejar. Mas em ações como de confeiteira ou até mesmo na boate, parecem ser sem objetivo, como se cumprisse mais um roteiro do que uma forma de deixar Peach atingir seu potencial.

Além disso, um outro ponto positivo do game são as roupas, vestidos, no geral, que podem ser adquiridos com base nas moedas coletadas pelos cenários, especialmente durante as batalhas e explorações feitas nos cenários. Entretanto, não há muito desenvolvimento. É um comum que agrada e diverte, mas traz a sensação de que poderia, talvez, entregar algo com maior alcance.

Animação, cutscenes e mais

A Peach espadachim foi uma das primeiras variações disponível no jogo. (foto: Reprodução/Nintendo)

O visual e estética de Peach é bonito e agradável. Tanto a Princesa quanto outros personagens são bem apresentados e caracterizados. As animações quanto às cenas de diálogo, talvez, deixam a desejar um pouco, sobretudo com as falas previsíveis e, por vezes, com apenas a personagem escutando o que os Toads estão dizendo, sem nenhum tipo de interação, o que seria mais legal dar uma voz para a Princesa se comunicar no jogo.

Em relação a trilha sonora, em cada mundo ela surge de maneira diferente, adequando-se aos universos em que aparece. Nas lutas, algo mais voltado para momentos de tensão para trazer um pouco de ação. Quando confeiteira, algo mais divertido, que combine com as atividades que estão sendo realizadas. No mais, este ponto em específico cumpre bem o seu papel.

Considerações finais

O jogo conta com Peach em vários ofícios ao longo de sua campanha, sempre variando a gameplay. (foto: Reprodução/Nintendo)

Peach é bom, diverte e é ótimo para aquele dia pós trabalho, quando você precisa daquele jogo que não exige muito da sua cabeça. Entretanto, como dito anteriormente durante a review, traz um sentimento um tanto quanto estranho sobre o potencial da heroína, que poderia ser melhor explorado.

Ainda assim, Showtime marca, talvez, o início de uma atenção especial para um dos personagens mais queridos e abraçados de Mario. Uma era que começa com um pouco de atraso, mas antes tarde do que nunca. A nota pessoal para o jogo é de 7,5, com pontos bem relevantes e positivos. O jogo é desenvolvido pela Nintendo e está disponível, somente, para Switch.

A análise foi feita com uma cópia enviada pela Nintendo.