Seis bandas brasilienses agitam o festival Alto Volume: na Infinu

Nesta quinta-feira (30/5), a partir das 16h, as bandas Dilema, Quarto16, Zênit, Satturno, Cezar Degraf e Nume Consense prometem agitar o palco do festival Alto Volume, na Infinu. A banda Dilema está responsável pela abertura do festival. O grupo começou entre amigos de escola que se juntaram para formar uma badna e, em apenas um ano, eles transformaram uma ideia em sons autorais com o objetivo de criar uma nova era do rock brasiliense.

Com uma mistura de estilos musicais, o Alto Volume celebra a diversidade e a riqueza dos talentos locais. Para Victor Marques, integrante da banda, o festival é uma vitrine para sua música única e autoral. "Vemos essa oportunidade como um momento para nos destacarmos e apresentarmos nosso som ao público. Esperamos conquistar novos fãs que nos acompanhem em futuras jornadas musicais", conta.

Festival e Capital Moto Week

No dia (19/7), Cezar Degraf será atração do palco principal do Capital Moto Week 2024, que dará abertura para a banda CPM 22. O músico comemora o sucesso do rock autoral na capital e ganha espaço nos últimos anos com o surgimento de novas bandas e novos públicos.

O festival celebra a diversidade e a riqueza dos talentos locais que destaca a importância de valorizar os artistas. ‘“Cada banda traz sua própria energia e identidade, e tem como objetivo de trazer ao público uma experiência musical inesquecível", conclui Degraf.





Confira abaixo o line-up completo:

16h40 – Dilema

17h40 – Zênit

18h40 – Quarto16

19h40 – Cezar Degraf

20h40 – Nume Consense

21h40 – Satturno





Serviço:

Festival Alto Volume



Quinta-feira (30/5), a partir das 16h, na Infinu (506 sul). Ingressos a partir de R$ 20.