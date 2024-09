Karoline Lima diz que caiu ‘na besteira’ de usar remédio para emagrecer: ‘Por causa de vocês’

Karoline Lima usou suas redes sociais para se defender após ser alvo de críticas pesadas na internet. O desabafo ocorreu depois que a influenciadora expressou sua tristeza por não ter conseguido assistir ao show da cantora Karol G no Rock in Rio. "Compartilhei com vocês que eu tinha ficado muito triste por não ter ido ao show. Mas não disse isso para receber mensagens ou para terem pena de mim", afirmou Karoline, enfatizando que seu objetivo era apenas compartilhar um sentimento genuíno.



Os comentários negativos que surgiram em resposta ao seu post foram variados e hostis. Internautas questionaram a relevância do conteúdo que ela produz e criticaram sua vida pessoal. Karoline ressaltou que entende a indignação de alguns, mas pediu que as pessoas respeitassem suas escolhas. "Se não te agrada, passa direto", pediu, tentando apaziguar os ânimos e reafirmar seu direito de expressar emoções sem ser julgada.

Em seu relato, Karoline também falou sobre a pressão estética que enfrentou, revelando que fez uso do medicamento Ozempic após ouvir comentários depreciativos sobre seu corpo. "Eu caí na besteira de usar o Ozempic, porque me disseram que eu estava gorda, com barriga de grávida. Sendo que eu só estava menstruada", explicou, emocionada. Essa revelação trouxe à tona as dificuldades que muitas mulheres enfrentam em relação à imagem corporal.

Karoline, ao abrir seu coração, destacou como os padrões de beleza impostos pela sociedade podem impactar a saúde mental e física. A influenciadora terminou seu desabafo pedindo empatia e compreensão, ressaltando a importância de se apoiar em vez de criticar. "Tomar a porr* do Ozempic foi por causa de vocês", disse, demonstrando a carga emocional que os comentários maldosos deixaram em sua vida.

