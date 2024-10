Atriz de ‘Cabocla’ revela verdadeira versão de briga com Malvino Salvador

Carolina Kasting, que atualmente pode ser vista na reprise de Cabocla (2004), relembrou os bastidores da novela em cartaz nas tardes da Globo, e contou sua versão da briga com Malvino Salvador, que é uma das maiores curiosidades da trama por trás das câmeras.

Em entrevista ao jornal Extra, a intérprete de Mariquinha esclareceu a situação com o galã, que viveu Tobias. "Não foi uma briga com Malvino, a cena que estávamos gravando é que era de briga. Já estávamos nos últimos meses da novela e se tratava de uma desavença entre Tobias (Malvino) e Tomé (Eriberto Leão)", iniciou a atriz.

"Como eu estava grávida, fiquei com medo de machucar minha filha (na barriga) e a protegi. Ao pedir que Malvino fizesse a cena mais calmo, não me dei conta que ele estava nervoso porque o personagem dele estava nervoso, e que estava, simplesmente, fazendo seu trabalho de atuação. E ficou tudo bem", declarou Carolina Kasting, que é mãe de Cora Grecco, de 19 anos, fruto do seu casamento com o designer Maurício Grecco.

A atriz de Cabocla, inclusive, está longe dos folhetins desde que integrou o elenco de Salve-se Quem Puder (2020), e descreveu suas expectativas pelo retorno às telinhas. "Não é uma cobrança, mas o público expressa seu desejo, e muito, de me ver na telinha fazendo uma nova personagem. Tenho pessoas fiéis, que me acompanham há tempos, de todas as faixas etárias, há quem me veja desde criança", afirmou Carolina, que estreou na Globo aos 21 anos, em Anjo de Mim (1996).

