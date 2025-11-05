Cantora Ariadna Moreira leva ópera jazz ao Clube do Choro nesta quarta

Ópera Jazz com Ariadna Moreira chega ao Clube do Choro na próxima quarta (5/11), às 20h30. - (crédito: JP Rodrigues. )

A soprano Ariadna Moreira apresenta o espetáculo Ópera Jazz - Cahier du Voyage, no Clube do Choro, nesta quarta-feira (5/11), a partir das 20h30. Ela é premiada internacionalmente e se apresenta pela primeira vez no local. O título, que em francês significa Caderno de Viagem, é uma coletânea de memórias da artista e de seus shows internacionais, que são revividos na apresentação. Os ingressos custam a partir de R$50 a meia-entrada e podem ser comprados no site da Bilheteria Digital.

O repertório do show transita por estilos variados, desde o jazz tradicional, ao musical americano, até a ópera e as grandes canções da música popular brasileira. Clássicos como Carinhoso, New York, New York, La Vie en Rose, Bésame Mucho, Habanera e Smile são parte das músicas. Artistas como Édith Piaf, Frank Sinatra, Tony Bennett, Leny Andrade, Nana Caymmi, Ella Fitzgerald e Nat King Cole estão entre os artistas que serviram de inspiração para o repertório.

Ariadna tem um currículo extenso no que se trata de música. Estudou canto lírico na Escola de Música de Brasília e na UnB, além de ter formações e especializações em universidades americanas. Ela se junta a outros músicos na noite de quarta para um show recheado de emoções. Fazem parte do time Larissa Lopes (voz), Rebecca Pacheco (voz), Moisés Almeida (piano), Edson Arcanjo (violão), Paulo Dantas (baixo), Stive Marta (bateria) e Jackson Delano, responsável pelos arranjos, clarinete e saxofone.

Serviço

Ópera Jazz - Cahier du Voyage



Na próxima quarta-feira (5/11), a partir das 20h30, no Clube do Choro de Brasília (SDC Bloco G). Os ingressos custam a partir de R$50 a meia-entrada e podem ser comprados no site da Bilheteria Digital. Classificação indicativa livre para todos os públicos.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel