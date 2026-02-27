Escritora Deuszânia Gonçalves Pereira lança site para a venda de obras

A escritora brasileira Deuszânia Gonçalves Pereira lança no próximo dia 6 de março seu site oficial de vendas, que reúne três obras que consolidam sua trajetória na ficção científica nacional: Uma Aventura no Espaço-Tempo, Prisão no Espaço-Tempo e SOS da Era Glacial. O projeto marca um novo momento na circulação da produção da autora e amplia o acesso do público a títulos que dialogam com ciência, tecnologia, meio ambiente e geopolítica.

Publicado originalmente em 1990, Uma Aventura no Espaço-Tempo tornou-se um marco na carreira de Deuzania ao propor uma narrativa construída a partir de extrapolações científicas plausíveis. A obra aborda viagens interestelares, deslocamentos temporais e conflitos geopolíticos, consolidando-se como referência acadêmica ao ser citada em pesquisas e dissertações. Mais de três décadas após o lançamento, o livro segue atual ao reafirmar a ficção científica como espaço de reflexão crítica sobre os rumos da ciência e da sociedade.

Na continuação, Prisão no Espaço-Tempo, a autora retoma o universo ficcional e seus personagens e aprofunda dilemas existenciais, emocionais e filosóficos associados às experiências de viagem no tempo. Já em SOS da Era Glacial, a narrativa desloca-se para a Antártida, para combinar com a ficção e com os elementos documentais para discutir preservação ambiental e consciência ecológica.

Segundo a autora, o livro se passa na Era Glacial parte da história de quatro jovens de Belo Horizonte que, inicialmente despreocupados, mergulham em uma pesquisa aprofundada sobre a Antártida. O trabalho acadêmico de excelência os leva a integrar um projeto governamental realizado em parceria com o Japão para uma varredura científica no continente gelado. Durante a expedição, um sinal de socorro captado por sonar conduz o grupo à descoberta de uma espaçonave presa em uma das geleiras mais primitivas da região. A partir daí, desenvolve-se uma saga que envolve investigação, exploração tecnológica e mistério.

A inspiração para a obra surgiu a partir de relatos do comandante Alencar, ex-responsável pela base brasileira Estação Antártica Comandante Ferraz, que compartilhou experiências vividas no continente. “Ele me contou histórias bem alheias ao meu mundo sobre a Antártida. Daí, fiz bastante pesquisas e dei asas à imaginação”, relata a escritora.

Apesar da relevância temática e da trajetória consolidada, Deuszânia reconhece os desafios da distribuição independente. Sem uma distribuidora especializada, a Lira Produções atua majoritariamente em outros segmentos culturais, a autora aposta na divulgação como ferramenta essencial para ampliar o alcance das obras. “É uma verdadeira incógnita. Fico grata pelo interesse de vocês e, de repente, uma divulgação. Porque, às vezes, alguma coisa boa sem divulgação não fica conhecida”, afirma.

Em um momento em que a ficção científica volta ao centro do debate cultural, impulsionada pelo cinema e pelas discussões sobre tecnologia e meio ambiente, a produção de Deuszânia reafirma a potência do gênero na literatura brasileira, aproximando imaginação científica, pensamento crítico e experiência narrativa.

Como parte das ações de lançamento, a escritora realiza uma palestra no dia 24 de março, às 19h, no Teatro Oficina Perdiz, localizado na 710 Norte, Bloco E, em Brasília. O encontro propõe um diálogo com o público sobre literatura, ciência e os processos criativos que estruturam suas obras e marca o início dessa nova etapa de circulação e aproximação com leitores.



