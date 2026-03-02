‘Viola em Canto’s de Mulher’ celebra o Dia da Mulher na Candangolândia

As gêmeas Celia e Celma se apresentam no ‘Viola em Canto’s de Mulher’. - (crédito: Divulgação)

Lucas Maia*

O ‘Viola em Canto’s de Mulher’, maior encontro de violeiras do país, celebra o Dia Internacional da Mulher. O evento será em 6, 7 e 8/3, na Praça dos Estados, na Candangolândia. Durante três dias, o evento oferece uma programação voltada a valorizar a força feminina e lembrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado no domingo (8/3). A entrada é gratuita.

Em sua 8ª edição, o ‘Viola em Canto' s de Mulher’ exalta a figura da mulher por meio de uma agenda de atrações voltadas, especialmente, para elas. A programação inclui oficinas, shows musicais, feira de artesanato, além de ter a oportunidade de provar a comida típica da gastronomia caipira.

O encontro junta, na capital federal, violeiras de diversas partes do país, representadas por 15 estados. Entre eles: Distrito Federal, São Paulo, Mato Grosso, Ceará, Pernambuco e Goiás. Essa iniciativa ressalta o protagonismo feminino e traz diferentes vozes de diversos estados para imprimir a marca da diversidade no encontro.

A abertura do Festival é na próxima sexta-feira (6/3), a partir das 14h. Neste dia, o show é comandado por Bete Silva e Sarah Proença, que representa a passagem de bastão de uma geração para a outra na viola.

No sábado (7/3), cinco artistas revezam nas apresentações musicais no palco do evento. A programação da noite se encerra com Leyde e Laura.

O último dia do evento, no domingo (8/3), Dia Internacional da Mulher, inclui o Almoço Caipira e apresentações musicais que enaltecem a força e a resistência da mulher. As gêmeas Celia e Celma, de 83 anos, encerram o evento.

Serviço

Nos dias 6 (sexta), 7 (sábado) e 8/3 (domingo), na Praça dos Estados, na entrada da Candangolândia. A entrada é gratuita. Classificação indicativa livre.

Confira a programação completa:

Sexta-feira, dia 6 de março

14 horas: Abertura oficial

Bete Silva convida Sara Proença (DF)

Dayane Reis (DF)

19 horas: Apresentações musicais

Carine Viola e Jucimara Lins (SP)

Fabiane Ribeiro e Lucinha Saraiva (MA/CE)

Karol Luz (SP)

Amanda Ricoldi (GO)

Sábado, dia 7 de março

9 horas: Oficina Trilha Sonora em Viola (presencial e online)

14 horas: Roda de Prosa (presencial e online)

19 horas: Apresentações musicais

Juliana Andrade (SP)

Flor Morena (SP)

Vitória da Viola e Maisa (SP/MT)

Leyde e Laura (MT)

Carol Carneiro (DF)

Domingo, 8 de março

12 horas: Almoço caipira com queima do alho e apresentações musicais:

Julia e Gaby Viola (DF)

Lívia e Lavínia (SP)

Paula de Paula (GO)

Célia e Celma (MG)

Atrações diárias

Rodas de prosa

Oficina

Exposição digital “Totem Interativo”

Ambientação caipira

Feira de Artesanato

Praça de alimentação e comídas típicas

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco