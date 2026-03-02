‘Viola em Canto’s de Mulher’ celebra o Dia da Mulher na Candangolândia

Lucas Maia*
O ‘Viola em Canto’s de Mulher’, maior encontro de violeiras do país, celebra o Dia Internacional da Mulher. O evento será em 6, 7 e 8/3, na Praça dos Estados, na Candangolândia. Durante três dias, o evento oferece uma programação voltada a valorizar a força feminina e lembrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado no domingo (8/3). A entrada é gratuita.
Em sua 8ª edição, o ‘Viola em Canto' s de Mulher’ exalta a figura da mulher por meio de uma agenda de atrações voltadas, especialmente, para elas. A programação inclui oficinas, shows musicais, feira de artesanato, além de ter a oportunidade de provar a comida típica da gastronomia caipira.
O encontro junta, na capital federal, violeiras de diversas partes do país, representadas por 15 estados. Entre eles: Distrito Federal, São Paulo, Mato Grosso, Ceará, Pernambuco e Goiás. Essa iniciativa ressalta o protagonismo feminino e traz diferentes vozes de diversos estados para imprimir a marca da diversidade no encontro.
A abertura do Festival é na próxima sexta-feira (6/3), a partir das 14h. Neste dia, o show é comandado por Bete Silva e Sarah Proença, que representa a passagem de bastão de uma geração para a outra na viola.
No sábado (7/3), cinco artistas revezam nas apresentações musicais no palco do evento. A programação da noite se encerra com Leyde e Laura.
O último dia do evento, no domingo (8/3), Dia Internacional da Mulher, inclui o Almoço Caipira e apresentações musicais que enaltecem a força e a resistência da mulher. As gêmeas Celia e Celma, de 83 anos, encerram o evento.
Serviço
Nos dias 6 (sexta), 7 (sábado) e 8/3 (domingo), na Praça dos Estados, na entrada da Candangolândia. A entrada é gratuita. Classificação indicativa livre.
Confira a programação completa:
Sexta-feira, dia 6 de março
14 horas: Abertura oficial
-
Bete Silva convida Sara Proença (DF)
-
Dayane Reis (DF)
19 horas: Apresentações musicais
-
Carine Viola e Jucimara Lins (SP)
-
Fabiane Ribeiro e Lucinha Saraiva (MA/CE)
-
Karol Luz (SP)
-
Amanda Ricoldi (GO)
Sábado, dia 7 de março
9 horas: Oficina Trilha Sonora em Viola (presencial e online)
14 horas: Roda de Prosa (presencial e online)
19 horas: Apresentações musicais
-
Juliana Andrade (SP)
-
Flor Morena (SP)
-
Vitória da Viola e Maisa (SP/MT)
-
Leyde e Laura (MT)
-
Carol Carneiro (DF)
Domingo, 8 de março
12 horas: Almoço caipira com queima do alho e apresentações musicais:
-
Julia e Gaby Viola (DF)
-
Lívia e Lavínia (SP)
-
Paula de Paula (GO)
-
Célia e Celma (MG)
Atrações diárias
-
Rodas de prosa
-
Oficina
-
Exposição digital “Totem Interativo”
-
Ambientação caipira
-
Feira de Artesanato
-
Praça de alimentação e comídas típicas
*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco
