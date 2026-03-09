Dono de hits do terror da Netflix, Mike Flanagan fecha acordo com Amazon

Cineasta conhecido por sucessos do terror no streaming inicia nova fase criativa - (crédito: ReproduÃ§Ã£o / Instagram )

Os próximos projetos de televisão de Mike Flanagan, mestre do terror moderno, terão um destino definido: a Amazon MGM Studios. O cineasta e showrunner firmou um contrato com o estúdio para desenvolver e produzir séries originais de forma exclusiva. As informações são do portal Deadline.

O acordo estabelece que as produções seriadas do diretor serão realizadas apenas dentro da Amazon, juntamente com sua produtora, a Red Room Pictures. Já no cinema, ele permanece livre para trabalhar com outros estúdios.

A nova etapa da parceria começa com um projeto já finalizado: uma série baseada em Carrie, A Estranha, romance clássico de Stephen King. A adaptação, cuja estreia no Prime Video está prevista para outubro, representa o primeiro trabalho concluído por Flanagan dentro do novo vínculo.

Outro título associado ao cineasta há anos é A Torre Negra. A adaptação da saga criada por King vem sendo desenvolvida por ele há bastante tempo e deve se tornar uma das próximas produções realizadas para a Amazon.

Paralelamente aos novos projetos desenvolvidos para a Amazon, o diretor também se dedica a uma nova versão de O Exorcista. O longa está sendo produzido pela Blumhouse Productions em parceria com a Universal Pictures.

Nos últimos anos, Flanagan consolidou sua reputação no streaming ao acumular funções como criador, roteirista, diretor e showrunner em diversas produções de destaque. Entre elas, destacam-se as séries A Queda da Casa de Usher, Missa da Meia-Noite, A Maldição da Mansão Bly, O Clube da Meia-Noite e A Maldição da Residência Hill, todas disponíveis na Netflix.