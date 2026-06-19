Confira uma lista de filmes na Netflix para celebrar o Dia do Cinema Brasileiro

Adaptado da obra de Valter Hugo Mãe, O Filho de Mil Homens foi gravado em locações no Rio de Janeiro e na Bahia, que ajudam a compor o universo poético e sensível da história - (crédito: Netflix/Divulgação )

Para comemorar o Dia do Cinema Brasileiro, celebrao nesta sexta-feira (19/6), a Netflix propõe uma lista d filmes selecionados com a intenção de trazer para o espectador produções das cinco regiões brasileiras. A ideia é celebrar a força da produção audiovisual nacional e mostrar diferentes perspectivas do país.

O Brasil é o 5º maior país do mundo em extensão territorial, com área total de 8.515.767 km². São cinco grandes regiões e, do Norte ao Sul, as histórias atravessam fronteiras, conquistam audiências e apresentam ao mundo personagens, culturas e paisagens que ajudam a contar a riqueza do país.

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A celebração é realizada no dia 19 de junho porque exatamente nesta data, em 1898, o italiano Afonso Segreto, que vivia no Brasil, voltava ao Rio de Janeiro com filmes comprados no exterior para exibir na então capital do país, e equipamento para produzir seus próprios curtas. Ele voltava de navio e, antes mesmo de desembarcar, registrou imagens da entrada da baía de Guanabara. Por isso, a data ficou marcada pelas primeiras filmagens do país, razão pela qual dia 19 de junho se comemora o Dia do Cinema Brasileiro.

Região Norte

Noites Alienígenas (Acre, 2022)

No coração da Amazônia urbana, o avanço do crime organizado e do tráfico de drogas gera consequências trágicas na vida de três pessoas.

O Último Azul (Amazonas, 2025)

Em um Brasil distópico, o governo determina a expulsão de idosos de suas casas para morarem em colônias. Chocada com essa perspectiva, Tereza foge e desafia seu destino neste drama premiado no Festival de Berlim e gravado em locais como Novo Airão, Manaus e Manacapuru.

Tainá: Uma aventura na Amazônia (Amazonas e Pará, 2001)

Criada pelo avô na Amazônia, uma jovem indígena protege a floresta contra o tráfico de animais com a ajuda inesperada de um garoto da cidade.

Serra Pelada (Pará, 2013)

Os amigos Juliano e Joaquim sonham em enriquecer garimpando ouro na Serra Pelada dos anos 1980, mas a ganância atrapalha seus planos.

Região Nordeste

Saudade Fez Morada Aqui Dentro (Bahia, 2022)

Ambientado no sertão baiano, o filme acompanha Bruno, um jovem de origem humilde que enfrenta um duplo desafio: as incertezas da adolescência e uma doença degenerativa que aos poucos o fará perder a visão.

Serra das Almas (Pernambuco, 2023)

Um grupo de pessoas muito diferentes unidas por um roubo de joias no subúrbio de Pernambuco ameaça explodir de violência neste suspense cheio de tensão.

O Agente Secreto (Pernambuco, 2025)

Brasil, 1977. Fugindo de um passado misterioso, Marcelo, um especialista em tecnologia, na casa dos quarenta, volta ao Recife apenas para perceber que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.

Cidade Baixa (Bahia, 2005)

Este drama ambientado em Salvador acompanha dois amigos de infância, Deco e Naldinho, envolvidos em um triângulo amoroso com uma garota de programa.

Pacarrete (Ceará, 2020)

Uma bailarina idosa está determinada a se apresentar nas comemorações do bicentenário de uma cidadezinha no interior do Ceará. Mas parece que ninguém se importa muito com a artista.

Deus É Brasileiro (Alagoas, 2003)

Precisando de um descanso, Deus viaja para o Brasil para tentar encontrar um substituto e se depara com um jovem apaixonado pela vida.

Casa de Areia (Maranhão, 2005)

Após perder o marido, uma mulher grávida que sonha com a prosperidade da cidade grande encara a vida ao lado da mãe em um deserto isolado no Maranhão.

Região Centro-Oeste

2 Filhos de Francisco (Goiás, 2005)

Neste drama comovente, um pai autoritário, mas bem-intencionado, pressiona dois de seus filhos para se tornarem astros da música sertaneja.

Democracia em Vertigem (Distrito Federal, 2019)

Documentário político e memórias pessoais se misturam nesta análise sobre a ascensão e queda de Lula e Dilma Rousseff e a polarização da nação.

Apocalipse nos Trópicos (Distrito Federal, 2025)

Este documentário investiga a rápida ascensão do movimento evangélico no Brasil e as consequências para a política e a democracia.

Marcha das Onças (Pantanal, 2026) – chega à Netflix em 2026

Primeiro documentário de natureza da Netflix na América Latina e com origem, criação e produção no Brasil. Dirigido por Lawrence Wahba e em coprodução da Duo2 com Bonne Pioche, acompanha a jornada de três onças-pintadas no Pantanal, revelando com tecnologia de ponta os desafios da espécie e a importância de sua preservação.

Região Sudeste

A Hora da Estrela (São Paulo, 1985)

Macabéa mal sobrevive, não tem estudo e é menosprezada. Depois que a tia morre, ela deixa o campo rumo a São Paulo sonhando com dias melhores.

O Palhaço (Minas Gerais, 2011)

Pai e filho atravessam o país trabalhando como palhaços de um circo itinerante, mas um deles se cansa da vida na estrada.

Rio, 40 Graus (Rio de Janeiro, 1955)

Em um ensolarado dia de domingo, um grupo de garotos vende amendoins pela cidade do Rio de Janeiro.

Vicentina Pede Desculpas (Minas Gerais, 2026) — chega à Netflix em 2026

Quando um ônibus dirigido por seu filho cai de um viaduto, tirando a vida de dezenas de pessoas, Vicentina procura as famílias das vítimas para pedir desculpas, apenas para descobrir os limites do perdão.

Região Sul

O Tempo e o Vento (Rio Grande do Sul, 2013)

Amores, perdas, mudanças. A saga de duas famílias inimigas ao longo de 150 anos de história no sul do Brasil. Baseado nos livros de Érico Veríssimo.

Estômago (Paraná, 2007)

De um boteco simples a um restaurante renomado... à cela da prisão. Uma jornada cheia de surpresas de um talentoso cozinheiro que se muda de São Paulo a Curitiba.

O Homem que Copiava (Rio Grande do Sul, 2005)

Precisando de dinheiro para impressionar uma garota, um jovem usa a fotocopiadora da papelaria em que trabalha para fazer notas falsas, mas a situação acaba saindo do controle.

Saneamento Básico, O Filme (Rio Grande do Sul, 2007)

Os moradores de Linha Cristal querem resolver a falta de esgoto da cidade, mas a verba disponível só pode ser usada para fazer um filme.

Virtuosas (Santa Catarina, 2025) — lançamento em breve

Misturando humor ácido e uma atmosfera desconcertante, Virtuosas acompanha um grupo de mulheres cristãs selecionadas para uma imersão dedicada ao fortalecimento da feminilidade. O filme, com elenco formado por Bruna Linzmeyer, Maria Galant e Juliana Lourenção, propõe uma reflexão provocadora sobre fé, identidade e os dilemas da geração Z.

Bônus

O Filho de Mil Homens (Rio de Janeiro e Bahia, 2025)

A solidão os uniu, e o amor fez com que se sentissem vistos. Em uma vila perdida no tempo, passados entrelaçados e desejos secretos conectam um grupo de desconhecidos. Primeira adaptação de um livro do escritor Valter Hugo Mãe, a obra foi filmada entre Igatu, na Chapada Diamantina, e Búzios, no Rio de Janeiro, e acompanha Crisóstomo (Rodrigo Santoro), pescador solitário que tem o sonho de ter um filho.