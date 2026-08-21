André Luiz Frambach fala sobre nova fase em casamento com Larissa Manoela - (crédito: Reprodução/Instagram)

André Luiz Frambach atualmente vivencia uma nova fase na vida pessoal. O ator, que recentemente conclui os trabalhos na novela Coração Acelerado, da Globo, também acompanha de perto a construção ao lado da esposa, Larissa Manoela: a nova casa do casal.

"Representa um sonho"

Em entrevista à revista Caras, o artista adiantou o que o imóvel representa para a vida a dois. Representa a realização de um sonho. Não é só uma casa, é o lugar onde vamos construir muitas memórias, receber a família, os amigos e viver momentos importantes da nossa vida. Existe muito carinho e dedicação em cada detalhe, porque queremos que ela tenha a nossa identidade, disse.

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André Luiz Frambach contou, ainda, que ele e Larissa buscaram uma combinação entre referências clássicas, românticas e rústicas. "O que a gente procura e está buscando fazer é uma casa, claro, com muita beleza e com um lado muito romântico, clássico e rústico ao mesmo tempo essa mistura do clássico com o rústico. Mas, ao mesmo tempo, a gente também pensa sempre na praticidade", explicou.

Para o casal, não basta que o resultado seja visualmente bonito. "A gente sempre brinca que não adianta ser só bonito, tem que ser prático", acrescentou o galã.