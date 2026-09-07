Samuel Lino embala e vive fase de artilheiro no Flamengo

Atacante marcou cinco gols nos últimos seis jogos e vive fase artilheira no Flamengo - (crédito: Gilvan de Souza / Flamengo)

Samuel Lino transformou as últimas semanas em seu período mais goleador na temporada. Autor do gol da vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Remo, neste domingo (6), no Mangueirão, o atacante chegou a cinco gols nos últimos seis jogos disputados pelo Rubro-Negro. Embora não tenha balançado as redes em três partidas consecutivas, como poderia sugerir a sequência recente, os números mostram uma clara evolução ofensiva do camisa 16 justamente na reta decisiva do ano.

Nesse recorte, Samuel Lino marcou contra o Mirassol, no domingo (16), pela goleada por 5 a 1 no Brasileirão, e voltou a balançar as redes diante do Cruzeiro, na quarta-feira (19), pela Libertadores. Depois de passar em branco na derrota para o próprio Cruzeiro, no sábado (22), o atacante fez dois gols diante do Botafogo, no domingo (30). Na quarta-feira (2), não marcou contra o Mirassol, mas retomou o caminho das redes diante do Remo. Portanto, são cinco gols distribuídos em quatro das últimas seis partidas.

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Contra o time paraense, além disso, Lino apareceu quando o Flamengo encontrava dificuldades para transformar o domínio em vantagem. Aos 19 minutos do segundo tempo, Arrascaeta encontrou o atacante dentro da área, e ele tocou de biquinho para superar Marcelo Rangel. O lance garantiu os três pontos e colocou o Rubro-Negro provisoriamente na liderança do Campeonato Brasileiro.

Depois da partida, Lino valorizou o momento, mas dividiu os méritos com o restante do elenco.

Complicado, né, um tanto difícil o clima, chuva. Valeu, conseguimos. A gente foi guerreiro, foi forte, a gente com o grupo unido, conseguimos sair com os três pontos. Fico feliz de ter marcado, de ter ajudado o time. De biquinho como o Romário. Esse gol nos ajuda, provisoriamente, colocando na primeira colocação. E vamos comemorar, né? É muito, muito do grupo. E é isso, afirmou.

Jardim destaca evolução de Lino

A sequência também reforça a importância que Samuel Lino ganhou no Flamengo de Leonardo Jardim. Em meados de agosto, o atacante já aparecia com sete gols e dez assistências na temporada, enquanto o treinador português explorava sua capacidade de atuar tanto aberto quanto em zonas mais centrais do campo. Desde então, a produção de gols aumentou consideravelmente.

Após a vitória sobre o Remo, Jardim voltou a elogiar justamente essa característica do jogador.

Lino tem demonstrado ao longo desta época que tem outra versatilidade, consegue fazer mais do que uma função. É um jogador que interiorizou bem algumas ideias que eu pretendia para ele. Está a conseguir rentabilizar essa proposta, quer em termos ofensivos, quer em termos defensivos, analisou.

Além disso, o treinador ressaltou que Lino oferece características diferentes das encontradas em outros nomes do setor ofensivo.

É um jogador diferente do Arrasca, é diferente do Carrascal, dá outras nuances ao jogo. Pronto, é mais uma individualidade dentro do coletivo. Vocês sabem que eu defendo muito a estrutura do coletivo em primeiro lugar e depois as individualidades aparecerem dentro do nosso coletivo, completou.

Carlos Vinícius já emendou série de seis jogos

Entre os atacantes que disputam o Brasileirão, Carlos Vinícius protagonizou uma sequência ainda mais extensa recentemente. O centroavante do Grêmio marcou em seis partidas consecutivas válidas pelo Cartola, série construída entre as rodadas finais do Brasileiro de 2025 e as duas primeiras de 2026. Foram nove gols nesse período. Na segunda rodada desta edição, por exemplo, anotou três vezes na vitória gremista por 5 a 3 sobre o Botafogo.

A sequência terminou posteriormente, mas demonstra o tamanho do desafio para quem tenta sustentar produção ofensiva por várias rodadas. Carlos Vinícius, aliás, voltou a ganhar destaque nesta semana ao marcar duas vezes no Gre-Nal que colocou o Grêmio nas semifinais da Copa do Brasil, encerrando um jejum de oito partidas sem gol.

No Flamengo, Pedro segue como principal referência de área e artilheiro da equipe no Brasileirão, porém os registros consultados não permitem afirmar que ele detenha em 2026 uma sequência de gols em partidas consecutivas superior à atual marca registrada por outros nomes do campeonato. Por isso, uma comparação direta nesse critério exigiria um recorte diferente.

Samuel Lino, por sua vez, não precisa de uma série ininterrupta para demonstrar o salto recente. Com cinco gols em seis partidas, protagonismo diante de Botafogo e Remo e maior liberdade dentro do modelo de Jardim, o atacante chega à fase decisiva da temporada como uma das principais armas ofensivas do Flamengo.