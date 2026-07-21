Fachin defende limites constitucionais à maioria ao falar de democracia

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Edson Fachin, afirmou nesta terça-feira (21/7) que a democracia não pode ser reduzida à simples regra da maioria, mas deve ser compreendida como um regime juridicamente limitado pela Constituição Federal.
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Em Aula Magna proferida no Auditório Rui Ferreira, na capital de Angola, em Luanda, Fachin destacou que a independência judicial é o fundamento invisível que sustenta o edifício democrático, servindo como uma garantia essencial para o cidadão e não como um privilégio da magistratura.
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Ao refletir sobre os avanços constitucionais das últimas décadas, o ministro alertou que a realização de eleições livres, embora necessária, é insuficiente para garantir a estabilidade de um regime democrático.
Ele chamou a atenção para o fenômeno da “erosão democrática”, processo no qual governos eleitos legitimamente utilizam uma aparência de legalidade para desestruturar instituições, pressionar magistrados e atacar a imprensa.
Nesse contexto, destacou que a vontade da maioria precisa encontrar limites claros nos direitos fundamentais, na separação dos Poderes e no controle de constitucionalidade, definindo a Constituição como um pacto intergeracional que preserva pilares fundamentais acima das oscilações da popularidade de ocasião.
Para sustentar esse modelo, a independência do Judiciário foi apresentada em duas frentes complementares: a dimensão exógena, que assegura a autonomia administrativa e orçamentária do Poder perante os demais, e a dimensão endógena, voltada à proteção decisória do magistrado contra pressões políticas, econômicas e virtuais.
A relevância dessa integridade individual, segundo Fachin, ganha dimensão diante da escala do Judiciário brasileiro, que conta atualmente com mais de 19 mil juízes e juízas decidindo diariamente, muitas vezes sob a “solidão” de suas próprias consciências.
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Cooperação bilateral
A reflexão do ministro também celebrou a cooperação bilateral entre Brasil e Angola, ressaltando o marco histórico de 1975, quando Brasil se tornou o primeiro país a reconhecer a independência angolana.
Ao analisar a trajetória constitucional do país africano — desde a Lei Constitucional inaugural de 1975 até a promulgação da Carta de 2010, fundamental para a estabilidade e garantia de direitos —, destacou-se a recente celebração de meio século dessa jornada.
A experiência brasileira recente também foi citada pelo presidente do STF, com menção explícita à “tempestade institucional” de 8 de janeiro de 2023 para ilustrar como episódios críticos evidenciam a importância dos fundamentos constitucionais.
Desafios
Fachin abordou ainda os desafios contemporâneos e a chamada “dificuldade contramajoritária”, pontuando que o papel dos juízes não é substituir a vontade popular, mas garantir que ela se exerça dentro das regras do jogo democrático.
Em relação ao futuro e à tecnologia, o magistrado defendeu que o uso da inteligência artificial deve buscar a eficiência sem descuidar dos riscos de vieses algorítmicos, exigindo ferramentas auditáveis e transparentes, já que a responsabilidade final de julgar permanece intrinsecamente humana.
Além disso, ele sustentou que países do Sul Global, como Brasil e Angola, devem deixar de ser meros leitores da teoria jurídica do Atlântico Norte para produzirem pensamento constitucional próprio, fundamentado em suas próprias histórias de libertação e diversidade.
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