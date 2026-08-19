Zema ironiza Dino e Moraes por decisão sobre fonte de jornalista maranhense

O candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) publicou nas redes sociais, nesta quarta-feira (19/8), um vídeo feito por inteligência artificial (IA) ironizando a atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no caso que investiga um jornalista maranhense e sua fonte por suposta perseguição do ministro Flávio Dino e seus familiares.

A publicação é o décimo episódio da série "Os Intocáveis”, uma sequência de vídeos publicada pelo ex-governador mineiro com sátiras e críticas principalmente aos ministros do Supremo, mas também ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O vídeo começa com Flávio Dino ligando ao presidente Lula para pedir ajuda, pois algo teria vazado. O presidente recomenda que ele fale com o ministro Alexandre de Moraes, pois ele “resolve vazamentos”. Ao pedir ajuda a Moraes, Dino admite que “não pega bem um ministro ajudando o outro” e Alexandre diz para ele: “relaxa, que essa eu já resolvi”.

No dia 11 de agosto, o ministro Alexandre de Moraes determinou busca e apreensão contra o ex-secretário de Estado do Maranhão Raimundo Cutrim, apontado como fonte do jornalista Luís Pablo Almeida, acusado de perseguir o ministro Flávio Dino. Em novembro, Almeida publicou reportagens em que acusa Dino e família de suposto uso irregular de veículos oficiais do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA).

No vídeo publicado por Zema, hoje, Dino pede que seja revelado o nome da fonte do jornalista e colocado o processo sobre sigilo de 100 anos. “Se não for assim, eu nem quero”, responde Moraes. Ambos concordam que é preciso acabar com os críticos da Corte e Moraes alerta que, “se continuar assim, essa galera vai querer impeachment de ministro do STF”.

O vídeo também mostra Malu Gaspar, do jornal O Globo, defendendo que reportagens jornalísticas com grandes revelações são possíveis graças ao acesso a informações de fontes sigilosas. Vale lembrar que após a decisão de Moraes, a jornalista criticou publicamente a medida e defendeu o sigilo da fonte como um direito previsto na Constituição.





“OnlySTF Fans”

Em um momento, o vídeo postado por Zema passa de uma conversa entre Dino e Moraes para uma cena em que o presidente Lula acessa um suposto aplicativo “OnlySTF Fans”. “Porque se livrar de uma sentença nunca foi tão prazeroso”, diz o narrador como slogan da plataforma, em referência ao OnlyFans, um site conhecido por comercialização de conteúdos adultos.

“Aqui no aplicativo, tem perfil para todo tipo de necessidade. Precisa de uma anulação de sentença? Habeas corpus na madrugada? Temos plantão. Investigação de parente incomodando? Escritório da família para investigado do Supremo?”, explica o narrador sofre as funcionalidades do suposto aplicativo.

Por fim, o vídeo exibe uma mensagem de alerta sobre a plataforma, dizendo que ela está indisponível para o cidadão comum e que a assinatura está sujeita a "sigilo de 100 anos". Além disso, aponta que, em caso de repercussão, é recomendado que procure imediatamente o seu ministro de confiança. Um cancelamento somente seria possível por decisão monocrática, alfineta a gravação.