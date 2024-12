Relembre os fatos que marcaram o Brasil em 2024

Caso do "tio Paulo", morte do cachorro Joca e da ex-sinhazinha Didja foram alguns dos fatos que marcaram 2024 - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Este ano foi marcado por extremos climáticos: enchente no Rio Grande do Sul, queimadas na Amazônia e Cerrado e recordes de calor. Casos de violência policial e acidentes também estamparam os noticiários ao longo dos doze meses. Além disso, em 2024 foi realizado a primeira edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) e a prisão dos acusados de matar a vereadora Marielle Franco.

O Correio listou os principais fatos que marcaram o Brasil. Confira:

Helicóptero localizado 12 dias após desaparecimento



Em 12 de janeiro, a Polícia Militar encontrou o helicóptero que desapareceu há 12 dias com quatro passageiros. A aeronave foi encontrada em uma mata fechada no município de Paraibuna, no Vale do Paraíba.



Fuga em Mossoró



Deibson Nascimento e Rogério Mendonça fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró (RN) em fevereiro e só foram encontrados 50 dias depois. Os presos teriam conseguido fugir por meio de um buraco na luminária de suas celas, que são individuais. Eles teriam encontrado um alicate da reforma que ocorria no local e fugido a pé. Essa foi a primeira fuga registrada na história do sistema penitenciário federal.

Dengue

Em fevereiro, o Ministério da Saude instalou o Centro de Operações em Emergência para enfrentar a dengue. A doença causou a morte de 5.873 brasileiros neste ano. O país registrou mais de 6,5 milhões de casos prováveis ao longo de 2024 — um aumento de quase 300% em relação ao ano passado.



Caso Marielle Franco

Em março, a Polícia Federal prendeu três suspeitos de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco: o conselheiro Domingos Brazão, o deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ) e Rivaldo Barbosa, ex-chefe de Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Os ex-sargentos da Polícia Militar do Rio de Janeiro Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz também foram condenados pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.



Caso do "Tio Paulo"

Em abril, um idoso de 68 anos foi levado a agência bancária pela sobrinha já morto em um cadeira de rodas. Funcionários do banco acionaram as autoridades, agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local e confirmaram o óbito de Paulo Roberto Braga. "Tio Paulo", como ficou conhecido, morreu de broncoaspiração de conteúdo estomacal e falência cardíaca, segundo o laudo do Instituto Médico Legal (IML).

Morte do cachorro Joca

No dia 22 de abril, o cachorro Joca, de 5 anos, morreu enquanto era transportado em um voo da companhia aérea Gol. O animal saiu de Guarulhos, São Paulo, e deveria ter sido transportado até Sinop, Mato Grosso, onde encontraria seu tutor, mas foi posto em um voo para Fortaleza, Ceará.



A morte de Joca gerou repercussão nacional e fez com que o governo federal anunciasse novas regras para o transporte de pets. Os tutores poderão rastrear os pets em todas as etapas, do embarque ao desembarque. Esse monitoramento será feito por meio de câmeras e aplicativos.

Outra medida é que as companhias aéreas terão de oferecer serviços veterinários para emergências, como forma de garantir que os animais irão receber o atendimento adequado.

Caso Didja

Em maio, a ex-sinhazinha do Boi Garantido, Didja Cardoso, foi encontrada morta em Manaus. A morte foi relacionada a uma superdose de cetamina, que é um anestésico e analgésico de uso veterinário. A droga era usada em rituais de uma seita liderada pela família dela. A causa do óbito foi edema cerebral, que afetou o funcionamento do coração e da respiração.

Enchente no Rio Grande do Sul



O Rio Grande do Sul foi atingido por enchentes. Em Porto Alegre, o nível do rio Guaíba chegou a 5,33 metros em maio. A altura da água superou o recorde histórico da inundação de 1941. Segundo o governo gaúcho, a enchente causou a morte de mais de 180 pessoas. Ao todo, 478 municípios do estado foram atingidos.

Queimadas nos biomas



A área queimada no Brasil de janeiro a novembro de 2024 quase dobrou em relação ao mesmo período do ano passado, totalizando um território equivalente a todo o estado do Rio Grande do Sul. De acordo com o relatório Monitor do Fogo, do MapBiomas, 29,7 milhões de hectares foram queimados.

Mais da metade (57%) da área queimada entre janeiro e novembro no Brasil fica na Amazônia, onde 16,9 milhões de hectares foram afetados pelo fogo. Nesse bioma, foram queimados 7,6 milhões de hectares de florestas, incluindo florestas alagáveis. O segundo bioma mais afetado foi o Cerrado, com 9,6 milhões de hectares – 85% dos quais (ou 8,2 milhões de hectares) em áreas de vegetação nativa.

Queda do avião Voepass



Em 9 de agosto, um avião da Voepass caiu em Vinhedo, em São Paulo, e deixou 62 pessoas mortas. Na queda, o avião atingiu a área externa de uma casa em um condomínio no bairro Capela. A família, que estava no imóvel, não se feriu.

Rede social X suspensa no Brasil

No final de agosto, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a suspensão da rede social X em todo o território nacional. O magistrado ainda anunciou multa diária de R$ 50 mil para as empresas que desrespeitarem as medidas e para quem usar VPN para acessar a rede social.

Moraes decidiu bloquear o X no Brasil após o descumprimento de decisões anteriores por parte da empresa. Uma delas, por exemplo, é não ter bloqueado perfis que atacavam as instituições democráticas após determinação de Moraes.



A rede social X voltou a funcionar planemente no Brasil em 9 de outubro, após cumprir todas as determinações pelo ministro Alexandre de Moraes. A plataforma ficou suspensa por 40 dias porque o bilionário Elon Musk infringiu leis brasileiras e se recusou a indicar um responsável legal no Brasil.

Mãe decapitou filho

Em 20 de setembro, a polícia encontrou uma mulher com a cabeça do filho no colo em Pernambuco. Ela tentou se matar e resistiu à prisão. Os policiais atiraram contra a mulher que foi levada para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa.



Contaminação por HIV após erros em exames

Em outubro, seis pacientes que receberam transplantes foram contaminados com HIV no Rio de Janeiro. A falha teria sido cometida pelo laboratório PCS Lab Saleme, pois não foi detectado a infecção pelo vírus dos órgãos transplantados.

CAC matou pai, irmão e PM



Um homem de 45 anos matou o pai, o irmão e um policial durante tiroteio dentro de casa, em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, em 23 de outubro. Outras nove pessoas foram atingidas pelos disparos e ficaram feridas. O atirador foi morto pelos policiais após mais de nove horas de cerco policial.



Elefante-marinho nasce em praia brasileira pela 1ª vez



Uma praia de Garopaba, Santa Catarina, foi palco de um acontecimento inédito no Brasil. Pela primeira vez uma fêmea de elefante marinho dá à luz no litoral brasileiro. A mãe foi flagrada amamentando o recém-nascido em outubro, pelo Instituto Australis.

Apagão em São Paulo

O apagão de seis dias em São Paulo causou um prejuízo de aproximadamente R$ 1,65 bilhão aos setores do varejo e serviços em novembro. A atuação de dirigentes da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) diante de apagões em São Paulo vai ser investigada pela Controladoria Geral da União (CGU).

Violência policial

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, determinou, nesta segunda-feira (9/12), a obrigatoriedade do uso de câmeras corporais por policiais militares do estado de São Paulo. A decisão veio após uma escalada de casos de violência policial.

Em um desses casos, um policial militar foi flagrado jogando um homem de um ponte na Zona Sul da capital paulista no início deste mês. O agente responsável foi preso e vai responder por tentativa de homicídio.

Em outra situação, um policial deu 11 tiros em um jovem que furtou quatro pacotes de sabão de um mercado no Jardim Prudência, também na Zona Sul, em novembro.

Morte de delator do PCC

Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, que delatou operações do Primeiro Comando da Capital (PCC), foi morto com 10 tiros de fuzil no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em novembro. PMs faziam a segurança de Gritzbach e 12 policiais militares foram afastados por terem alguma ligação com o homicídio.

Condenação de policiais pela morte de Genivaldo

Três ex-policiais rodoviários federais foram condenados, em 7 de dezembro, pela morte de Genivaldo de Jesus dos Santos. O motociclista foi asfixiado com gás no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma abordagem em 2022.

Templo de Lúcifer

O templo dedicado a Lúcifer, localizado na área rural de Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, permanece com as portas fechadas após nova decisão da Justiça. O Juízo da 4ª Vara Cível Especializada em Fazenda Pública de Gravataí confirmou a determinação anterior, de agosto deste ano, que suspende a inauguração do espaço.

A determinação foi proferida em 13 de dezembro e atende uma ação movida pelo Município de Gravataí. A decisão afirma que o templo religioso deve regularizar sua situação administrativa para ser inaugurado.

Acidente na BR-116 deixou 38 mortos

No sábado (21/12), um acidente deixou 38 mortos e 13 feridos na BR-116, na altura do km 286, em Lajinha, zona rural de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. A colisão envolveu um ônibus da empresa ENTRAM, que seguia de São Paulo para Vitória da Conquista, na Bahia, um carro e uma carreta carregada de pedras.



Queda de avião em Gramado

No domingo (22/12), um avião de pequeno porte caiu na Avenida das Hortências, em Gramado, e matou empresário de São Paulo Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi e nove familiares dele (esposa, três filhos, a irmã, o cunhado, a sogra e duas crianças).

Além das mortes, 17 pessoas ficaram feridas. Dessas, cinco já foram liberadas e outras 12 permanecem internadas, sendo 2 em estado grave e uma delas encaminhada para Porto Alegre, devido às queimaduras.

Queda de ponte que liga Tocantins ao Maranhão

A ponte que liga Aguiarnópolis, em Tocantins, a Estreito, no Maranhão, caiu na tarde de domingo (22/12). Duas mortes foram confirmadas e 15 pessoas estão desaparecidas, de acordo com informação da Polícia Militar do Estado do Tocantins.



