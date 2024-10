Beatriz Reis revela testes para novelas da Globo e afirma: "Estou pronta"

Beatriz Reis, atriz, confessou que anda fazendo inúmeros testes em novelas da Globo. Após a oportunidade de uma pequena participação em Família é tudo, ela busca novos desafios.



‘Estou pronta’

"Estou fazendo testes e se vier, estou pronta. Foi muito divertido e desafiador fazer Família é tudo com Daniel Ortiz (autor), que é maravilhoso. Gosto do que me tire da zona de conforto e a Selminha Veneno me tirou. Eu me entreguei e me joguei, apesar de não ter nada a ver comigo. Eu não gosto de polêmica, corro de polêmica. A Selminha adora uma", confessou.

A atriz comentou que tem levado de boa o mundo da fama. Recentemente, chegou a comentar que ainda não teve tempo de fazer terapia.

"Adoro ser famosa, se eu falar que não, estou estarei mentindo. Por isso, tento levar tudo de forma muito leve. O meio artístico inclui a mídia. Quando tem fake news, explico nas redes, mas levo de forma muito leve", entregou.

