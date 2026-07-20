Piloto espanhol engana passageiros e faz argentinos comemorarem "título"

Após 106 minutos de uma tensa decisão, Ferran Torres balançou a rede e garantiu o bicampeonato - (crédito: Odd Andersen/AFP)

Um piloto espanhol causou um momento de euforia e confusão a bordo de um voo, levando torcedores argentinos a acreditarem, por alguns instantes, que sua seleção havia conquistado o título da Copa do Mundo de 2026. O episódio inusitado, que rapidamente viralizou nas redes sociais, ocorreu após a final do mundial neste domingo (19/7).

O momento inusitado aconteceu enquanto o avião voava e os passageiros ainda não sabiam o resultado oficial da grande final do Mundial. Na gravação, o comandante inicia o anúncio lembrando que a final entre Espanha e Argentina foi equilibrada, decidida apenas na prorrogação, e elogia o desempenho das duas equipes.

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"Foi uma partida muito disputada. As duas seleções deram tudo de si e, em uma final de Copa do Mundo, apenas uma pode ser campeã", diz o piloto.

A surpresa começou quando ele declarou: "Daqui, queríamos dar os parabéns aos nossos compatriotas argentinos”. Antes mesmo de a frase ser concluída, os passageiros argentinos, já eufóricos, irromperam em comemoração, convictos de que a mensagem confirmava o título.

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As imagens rapidamente repercutiram nas redes sociais, onde usuários classificaram a brincadeira como uma das situações mais inusitadas após a decisão do Mundial. Logo após o anúncio de felicidade aos argentinos, ele desmentiu e o silêncio pairou no voo.

A publicação acumulou milhares de visualizações e comentários, principalmente de torcedores espanhóis e argentinos, que dividiram opiniões sobre a pegadinha.

A Espanha venceu a Argentina por 1 a 0 na final disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Ferran Torres marcou o gol do título aos 16 minutos do segundo tempo da prorrogação, garantindo o segundo Mundial da história da seleção espanhola, que havia conquistado seu primeiro troféu em 2010.

Un piloto español anunciando en pleno vuelo que Argentina había ganado el mundial y todos chillando como locos



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