Influência em jogo: famosos entram na política e disputam eleições

As eleições de outubro deste ano se aproximam, e nomes conhecidos do grande público começam a migrar para o cenário político e a apostar na força da própria visibilidade para conquistar espaço nas urnas. Entre influenciadores, artistas e ex-atletas, figuras como Gracyanne Barbosa, Edmundo, Silvia Abravanel e Rico Melquiades integram um grupo que desponta como possível protagonista do pleito deste ano, mirando vagas no Legislativo a partir de 2027.

Gracyanne Barbosa, influenciadora fitness que participou do Big Brother Brasil em 2025, oficializou a entrada na política ao se filiar ao Republicanos em 24 de fevereiro. O anúncio foi feito nas redes sociais do partido, com registros do momento da assinatura, mas sem detalhar qual cargo pretende disputar.

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Na mesma proposta, presidida pelo deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP), outro nome conhecido também surge como aposta: a socialite Val Marchiori. Em 27 de março, ela confirmou pré-candidatura a deputada federal por São Paulo e compartilhou nas redes o significado pessoal da decisão. “Eu escolhi não parar na dor. Escolhi fazer dela um propósito. Escolhi lutar por mim… e por todas nós”, escreveu ao anunciar a nova fase ao lado do marido, o advogado Amilton Augusto, que concorrerá a deputado estadual. A referência da "dor" na fala de Val é referência a luta da socialite contra um câncer de mama.

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Já a apresentadora Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, optou pelo PSD para entrar na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados. Com mais de duas décadas de trajetória na televisão, ela segue à frente do programa Sábado Animado, exibido pelo SBT.

Entre os nomes vindos do universo dos realities, Rico Melquiades, vencedor de A Fazenda 13 (2021), anunciou a filiação ao PSDB. Nas redes sociais, afirmou que pretende defender a ampliação do acesso à cirurgia plástica pelo SUS, tema que relaciona à própria trajetória marcada por procedimentos estéticos — ele afirma já ter realizado 15. “Se eu ganhar vou liberar cirurgia plástica pra geral”, escreveu o influenciador, marcando também o ex-prefeito de Alagoas João Henrique Caldas (JHC), que ingressou no partido na mesma data.

Rico já havia se aproximado do debate público em 2025, quando prestou depoimento na CPI das Bets, no Senado Federal. Na ocasião, rebateu críticas sobre sua renda: “Meu dinheiro não é só de bets. Antes disso, participei de um reality show, A Fazenda 13, que eu venci e ganhei R$ 1,5 milhão. Também fiz várias publicidades depois do programa”, explicou.

No campo esportivo, a expectativa também é de candidaturas de peso. O MDB anunciou recentemente a filiação do ex-atacante Luís Fabiano, com passagem pelo São Paulo e pela seleção brasileira, embora ainda não tenha definido qual cargo ele disputará. Em publicação oficial, o partido destacou: “O fabuloso agora é MDB. O atleta se filia ao maior do Brasil e reforça o incentivo ao esporte, somando força a quem acredita no poder transformador do esporte na vida das pessoas”.

Outro ex-jogador que entrou para a política foi Edmundo, que se filiou ao PSDB no Rio de Janeiro. Em vídeo ao lado do deputado estadual Luciano Vieira, presidente da legenda no estado, ele comentou a nova fase: “Minha gratidão por estar junto com a gente aqui no PSDB. Eu que agradeço. Agradeço mesmo a oportunidade. É a minha 1ª aventura, e quero, sem dúvida nenhuma, representar o Vasco nessa aventura”, disse.

A política também passou a contar com Tayane Gandra, mãe de Guilherme Gandra Moura, o “Menino Gui”, torcedor símbolo do Vasco que convive com Epidermólise Bolhosa. Ao anunciar sua filiação como pré-candidata a deputada federal, Luciano Vieira escreveu: “É uma honra receber Tayane Gandra no PSDB como pré-candidata a Deputada Federal. Mulheres como ela são essenciais na nossa luta por um futuro melhor. Tayane, com sua força e dedicação, cuida diariamente do seu filho Gui, o torcedor símbolo do Vasco, que enfrenta a Epidermólise Bolhosa, uma condição rara e desafiadora.”

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Também figura nesse movimento o cantor maranhense Manoel Gomes, que ganhou notoriedade nacional com o hit viral Caneta Azul. Ele já teve uma experiência direta nas urnas ao se candidatar a deputado estadual pelo Maranhão em 2022, quando recebeu mais de 7 mil votos e ficou como suplente. Para o novo ciclo eleitoral, o artista voltou a se movimentar politicamente e se filiou ao Avante, com planos de disputar uma vaga de deputado estadual em São Paulo.

O movimento de celebridades rumo à política também inclui nomes marcados por controvérsias. Antonia Fontenelle, atriz e youtuber, anunciou a filiação ao PSDB e sinalizou intenção de disputar um cargo, embora sem especificar qual. Segundo ela, a escolha se deu, entre outros motivos, pela referência ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que, segundo ela, “sempre combateu o mal de forma elegante”, apesar de ter recebido convites de outras siglas. Fontenelle foi condenada a pagar R$ 50 mil por danos morais à atriz Klara Castanho, após expor em uma transmissão ao vivo o estupro sofrido por ela, caso que resultou em gravidez e posterior entrega do bebê para adoção.

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Outro nome que chegou a ser ventilado foi o do ator Dado Dolabella. Inicialmente anunciado como pré-candidato a deputado federal pelo MDB, ao lado do presidente do diretório carioca, Washington Reis, ele teve a filiação cancelada após reação do MDB Mulher, que publicou nota de repúdio. O histórico de condenação por violência doméstica pesou contra a permanência na legenda.

Na corrida pelo Palácio do Planalto, o psiquiatra e escritor Augusto Cury também se posicionou. Filiado ao Avante, ele se apresentou como pré-candidato à Presidência da República em publicação ao lado do presidente nacional do partido, o deputado federal Luís Tibé (MG). Cury afirmou ter dialogado com lideranças de diferentes siglas, como Gilberto Kassab (PSD), os deputados Aécio Neves (PSDB) e Marcos Pereira (Republicanos), Renata Abreu e pastor Everaldo (Podemos), além do ex-presidente Michel Temer (MDB). Disse ainda ter conversado com Marcel Van Hattem (Novo) e Suêd Haidar, do PMB.

Entre as propostas apresentadas, destacou a criação de 10 mil clubes de empreendedorismo, a qualificação das forças policiais e ações voltadas à redução da insegurança alimentar. No vídeo de anúncio, defendeu uma “reengenharia das escolas”, chamou professores de “cozinheiros do conhecimento” e criticou o que classificou como “radicalização agressiva”.