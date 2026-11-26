O influenciador Kadu Rodrigues, anunciou nesta quarta-feira (25/11), que ele e o marido Rafael Rafaldini conseguiram emitir a certidão de nascimento do filho Anthoni. Em vídeo, publicado nas redes sociais, Kadu e Rafael aparecem emocionados com o documento em mãos após o impasse em cartório ser resolvido.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
“Gente, prometo que vocês não vão mais me ver chorando aqui no meu Instagram, mas olha: a gente conseguiu, saiu aqui a nossa certidão do Anthoni”, declarou Kadu, ao mostrar o documento. Na sequência, o influenciador agradeceu às pessoas que se mobilizaram para ajudar a família e destacou o apoio recebido durante os últimos dias.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
No vídeo também aparece a vereadora de Guarulhos Fernanda Curti, que acompanhou a situação de perto na tentativa de ajudar o casal a solucionar o caso. Segundo ela, o impasse foi resolvido após a utilização de outra plataforma para o reconhecimento da assinatura digital. Ela também afirmou que o cartório admitiu o erro e apresentou uma nota reconhecendo que o problema estava relacionado ao próprio sistema do estabelecimento.
“O registro foi realizado com exatamente os mesmo documentos apresentados há dois dias. Não havia qualquer pendência documental, mas uma limitação técnica do cartório na validação de autenticidade dos documentos”, explicou Rafael nas redes sociais.
Kadu também disse que a regularização permite que o casal dê continuidade a procedimentos que dependiam da documentação do bebê, como a inclusão de Anthoni no plano de saúde.
“Agora a gente vai poder sair com o nosso filho na rua, a gente vai poder fazer o plano de saúde dele. A nossa família já existia, porque não era nenhum documento que ia comprovar isso ou não, mas agora oficialmente ele é nosso filho”, completou.
Em outro momento, o influenciador falou sobre o significado da conquista e destacou que a emissão da certidão é mais do que apenas a conclusão de uma etapa burocrática. “Eu fiquei muito emocionado porque não só pelo Anthoni, não, mas por tantas outras pessoas, por nós passarmos por esse tipo de preconceito ainda. Hoje continuamos passando por isso aqui dentro, até que a gente conseguiu resolver”, afirmou.
"Essa vitória não é só nossa. É de tantas famílias com dois pais ou duas mães que ainda enfrentam barreiras e preconceitos para ter seus direitos respeitados", completou.
Rafael também disse que torce para que o caso deles traga uma mudança no comportamento de instituições como essa. “Esperamos que esse episódio contribua para uma reflexão institucional e para o aprimoramento dos serviços que deveriam assegurar, de maneira igualitária, os direitos de todos os cidadãos”, escreveu.
Saiba Mais