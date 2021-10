Tchau, Brunão e conselhos: confira os destaques da semana dos famosos

RN Ronayre Nunes

Se você fez a escolha certa, o cardápio do Destaque Pop de hoje está bem suculento: teve ator dando (bons?) conselhos, gente dando “tchau” e até o Bruno da semana. Confira:

Bem-vinda!

Nanda Costa e Lan Lahn comemoram o nascimento das gêmeas que Nanda esperava. A assessoria do casal informou que Nanda deu à luz na noite da última terça-feira (19/10). "O parto foi rápido e tranquilo, e as duas mães e as menininhas passam bem. Em breve, dentro do previsto, estarão em casa".

Este que vos escreve nem conseguiu pensar em um bom título para esta nota. Talvez ela simplesmente exista acima de qualquer rótulo. Direto ao assunto: Theo Backer foi ao Twitter dar um conselho para os novos atores. “Aviso aos atores da Globo: jamais aceitem ir para a Record, mesmo que te ofereçam um salário 10x maior, faça qualquer outra coisa, até figuração, mas não faça a mesma cagada que muitos fizeram, como eu fiz de aceitar ir pra lá".

Brunão



De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do O Dia, a cantora Luísa Sonza estaria vivendo um suposto romance com o ator Bruno Montaleone, ex-namorado de Sasha Meneghel. Ele também chegou a participar do clipe de Melhor sozinha, um dos últimos lançamentos de Sonza. Na ocasião, os dois protagonizaram cenas quentes.

Brunão 2.0



Ele é o nome da semana: o papel de Bruno Montaleone em Verdades secretas 2 promete muita polêmica. O ator será Matheus, um modelo da agência de Blanche (Maria de Medeiros) que também trabalha como garoto de programa e vai se envolver com todos os membros de uma mesma família. Na produção, o personagem vai protagonizar até um beijo grego (prefiram a ignorância e não deem Google nisso!).

Tudo novo (de novo)

Pyong e Sammy Lee anunciaram a volta do relacionamento. O anúncio foi feito nas redes sociais após três meses da separação, que ocorreu em meio a suposta traição do youtuber durante participação no reality show Ilha Record. Sorte ao casal!

Tchau

A ex-BBB Rafa Kalimann contou que está pronta para se mudar para Nova York. Em entrevista à revista Quem, a influenciadora afirmou que passará uma temporada para focar em novos projetos. "Estou de mudança agora por vários motivos". Vale ressaltar que a moça tá indo só para a cidade.

New look

João Guilherme, o filho do Faustão, compartilhou nas redes sociais, o resultado de uma cirurgia bariátrica que realizou em 2020. O jovem de 17 anos perdeu cerca de 50 kg e agora relaxa em Ibiza, na Espanha.

Chamou a responsa



A cantora Jojo Todynho surpreendeu os seguidores nas redes sociais após contar que a culpa do fim do relacionamento com Márcio Felipe foi dela: "Quem vacilou foi eu... É gente, Paris rendeu muita história. Vida que segue, fazer o que? É isso. Não estou ficando mais com ele. Não sei se ele vai querer ser meu amigo, mas tudo bem. É uma pessoa legal e bacana".

Nem tudo é bom em Paris

A gastronomia pode até ser melhor, mas os salões de beleza não. Pelo menos foi isso que indicou Dani Calabresa sobre Paris. Pelas redes sociais, a humorista contou que a experiência em um tratamento capilar não deu nada certo por lá: "Tive uma experiência maravilhosa em Paris em um salão. A mulher jogou o shampoo no meu cabelo seco, só no cucuruto, e eu não falo francês. Ela jogou uma água, esfregou, não usou condicionador e começou a secar com a mão, de qualquer jeito".