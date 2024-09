Sogra de Gusttavo Lima faz desabafo após cantor ter prisão decretada

Suely Suita, sogra do cantor Gusttavo Lima, usou as redes sociais na noite de segunda-feira (23/9), e fez um desabafo, por meio de um verso bíblico, após o marido de sua filha, Andressa Suita, ter sua prisão decretada.



Por meio dos stories do Instagram, a matriarca trouxe uma reflexão enigmática em torno do assunto. "Conhece suas lutas. Ele tudo vê e não te deixa sozinho. Ele te conhece, sabe o tamanho da sua força e a dimensão de sua fé. Ele só te colocará em lutas que você poderá vencer. Ele honra esforços", diz a publicação.

Mais cedo, Andressa Suita se manifestou, também por meio de um versículo bíblico, em que demonstrou sua fé. "Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: "De onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece; o seu protetor se manterá alerta, sim, o protetor de Israel não diminuirá; ele está sempre alerta! O Senhor é o senhor protetor; como sombra que o protege, ele está à sua direita", diz um trecho.

Post feito pela mãe de Andressa Suita (Foto: Reprodução/Instagram/@suelysuita)

Prisão de Gusttavo Lima

Gusttavo Lima também teve o nome envolvido na Operação Integration, a mesma que incluiu Deolane Bezerra no suposto esquema de jogos ilegais. A justiça determinou a prisão preventiva do sertanejo. A assessoria do artista já se manifestou sobre o assunto.

Antes de ter a prisão decretada, no início deste mês, o ‘Embaixador’ teve um avião apreendido pela Polícia Civil de São Paulo. Segundo o portal G1, o veículo foi recolhido por policiais no aeroporto de Jundiaí, em São Paulo, enquanto passava por uma manutenção.

