Fernanda Montenegro ganha homenagem na TV; conheça a trajetória da atriz

Fernanda Montenegro, atriz renomada, completará 95 anos na próxima quarta-feira (16/10). Em comemoração, a TV Globo prestará uma homenagem no dia seguinte ao aniversário. O programa, em formato de documentário, será exibido logo após a novela Mania de Você, conforme divulgado pela emissora através das redes sociais.

Início de carreira



Fernanda Montenegro nasceu em um bairro de Campinho, no subúrbio do Rio de Janeiro, em 16 de outubro de 1929. Sua carreira na TV Globo, onde ganhou notoriedade nacional, iniciou no ano da criação da rede televisiva, em 1965, participando da série de teleteatro 4 no Teatro.

A estreia em peças de teatro aconteceu em 1950, ao lado do marido Fernando Torres, no espetáculo "3.200 Metro de Altitude", de Julian Luchaire. Fernanda Montenegro foi a primeira contratada da TV Tupi, em 1951, participando de cerca de 80 de peças ao longo de dois anos. E em 1963 entrou para a TV Rio onde atuou nas novelas "Amor Não é Amor" e "A Morte Sem Espelho", escritas por Nelson Rodrigues.

Sílvia Toledo Fernandes, personagem da novela 'Baila Comigo', foi escrita especialmente para Fernanda por Manoel Carlos. A novela foi a que marcou o inicio da carreira de Fernanda Montenegro nas produções audiovisuais da TV Globo, além de ter sido seu primeiro maior sucesso na teledramaturgia. A atriz participou de mais de 40 novelas na emissora, além de seriados e minisséries.

Atriz aclamada



Entre os papéis que marcaram a carreira da atriz — como o de Nossa Senhora em "O Auto da Compadecida" —, Fernanda Montenegro atuou como Dora no filme "Central do Brasil", de Walter Salles. A produção rendeu a indicação ao Oscar de Melhor Atriz em 1999, com Fernanda ao lado de nomes como Cate Blanchett, Maryl Streep, Emily Watson e Gwyneth Paltrow — a ganhadora da noite.

Fernanda ganhou o Emmy de melhor atriz pela atuação na série "Doce de mãe" em 2013. Na trama, Picucha — personagem de Fernanda Montenegro — decide morar em uma casa geriátrica, onde faz novos amigos.

Em 2022, tomou posse como imortal pela Academia Brasileira de Letras (ABL). “Sou uma incansável autodidata. Sou atriz. Venho desta mítica arte arcaica e eterna. Atores, cenógrafos, dramaturgos. Somos uma raça indestrutível”, afirmou Fernanda durante discurso. “Somos amorais. Para muitos, ainda somos marginais. Nenhum pai e mãe aceitam um filho, muito menos uma filha, optarem pelo palco. Amadoramente, sim, mas não como profissão".

Em 2024, a atriz participa de mais uma produção elogiada pela crítica: o filme "Ainda Estou Aqui". O longa representa o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2025. Fernanda Montenegro faz o papel de Eunice Paiva, que está em busca pelo marido exilado durante a ditadura militar. O filme biográfico também conta com Fernanda Torres, filha de Fernanda Montenegro, e Selton Mello.