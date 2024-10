Mavi (Chay Suede), de No rancho fundo, não terá paz nos próximos capítulos de Mania de você. Após não conseguir casar com Viola (Gabz), devido a um vídeo comprometedor em pleno casamento, ele tenta livrar a própria pele.



Segundo o site Natelinha, o playboy descobrirá que Mércia (Adriana Esteves), escondeu um pen-drive com a filmagem dele matando Molina (Rodrigo Lombardi), em um convento. A governanta já deu um aperitivo do vídeo no casamento dele, mas com as provas em mãos, o vilão se livra da chantagem.

A cara de pau será tanta que Mavi irá se disfarçar de jornalista para roubar o pen-drive no convento. Ele já sabe que Mércia deu a prova para Sônia (Jussara Freire), mas não será fácil assim.

Leia também: Chay Suede revela acordo com a esposa para nascimento do terceiro filho

Luma (Agatha Moreira), que não é mais bomba há muito tempo, também tenta procurar o tal pen-drive. Afinal, é o que ela precisa para arrancar mais dinheiro de Mavi e recuperar o poder.

O post Mania de Você: Mavi se disfarça e tenta roubar prova de crime em convento foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.