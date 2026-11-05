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Cristiano Ronaldo anuncia aposentadoria da seleção de Portugal

Depois de 23 anos de trajetória com a equipe nacional, o astro português Cristiano Ronaldo anunciou nesta quinta-feira (5) sua aposentadoria como jogador da seleção

Depois de 23 anos de trajetória com a equipe nacional, o astro português Cristiano Ronaldo anunciou nesta quinta-feira (5) sua aposentadoria como jogador da seleção - (crédito: AFP)
Depois de 23 anos de trajetória com a equipe nacional, o astro português Cristiano Ronaldo anunciou nesta quinta-feira (5) sua aposentadoria como jogador da seleção - (crédito: AFP)

O astro português Cristiano Ronaldo anunciou nesta quinta-feira (5) sua aposentadoria como jogador da seleção, depois de 23 anos de trajetória com a equipe nacional e uma polêmica recente com o treinador Jorge Jesus, que lhe rendeu uma suspensão.

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"Não foi uma decisão fácil", disse o atacante de 41 anos em uma mensagem no Instagram dirigida "aos portugueses". Ele anunciou que chegou o momento de entregar "para o futuro" a camisa com a qual conquistou a Eurocopa de 2016.

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Alice Chancellor / AFP

    Por Alice Chancellor / AFP
    postado em 05/11/2026 08:52
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