Cristiano Ronaldo anuncia aposentadoria da seleção de Portugal

O astro português Cristiano Ronaldo anunciou nesta quinta-feira (5) sua aposentadoria como jogador da seleção, depois de 23 anos de trajetória com a equipe nacional e uma polêmica recente com o treinador Jorge Jesus, que lhe rendeu uma suspensão.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
"Não foi uma decisão fácil", disse o atacante de 41 anos em uma mensagem no Instagram dirigida "aos portugueses". Ele anunciou que chegou o momento de entregar "para o futuro" a camisa com a qual conquistou a Eurocopa de 2016.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Saiba Mais
- Esportes Alan Jones, australiano campeão da F1, morre aos 80 anos
- Esportes Estreia de Abel Ferreira no Palmeiras completa seis anos; relembre o jogo
- Esportes Seedorf vai para Data Fifa com problemas para solucionar no Corinthians
- Esportes O jogo de futebol 'caótico' no Brasil que bateu recorde mundial de cartões vermelhos
- Esportes Em Majestoso quente, São Paulo e Corinthians empatam pelo Brasileirão
- Esportes Edenilson decide, Botafogo vence Atlético e sobe na tabela
- Esportes NBB: Flamengo impõe a terceira derrota consecutiva ao Brasília
- Esportes Universitárias de Brasília querem ampliar espaço feminino no futebol
- Esportes Kimi Antonelli visita túmulo de Senna e presta homenagem ao ídolo
- Esportes Capitão da seleção de Cabo Verde é absolvido de acusação de estupro
- Esportes Neymar manda recado para Lewis Hamilton antes do GP de São Paulo
- Esportes Líder Flamengo vence o Grêmio e fica cada vez mais perto do título
- Esportes São Paulo paga dois meses de direitos de imagem atrasados
- Esportes Na base da garra, Vasco derrota o Furacão e dá salto no Brasileirão
postado em 05/11/2026 08:52