Os 26 de Bolsonaro: confira os candidatos do ex-presidente nas capitais

A campanha das eleições municipais de 2024 está a pleno vapor. Mais de 15 mil candidatos a prefeito foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para, em 6 de outubro, concorrerem aos votos do eleitor. Veja a seguir quais são os candidatos a prefeito das capitais que são apoiados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Leia também: Saiba por que não tem eleição municipal no Distrito Federal

São Paulo - Ricardo Nunes (MDB)

Apesar da insatisfação de lideranças bolsonaristas, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem demonstrado apoio público ao candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB). Durante ato político, o ex-presidente afirmou que "Ricardo Nunes é o nome adequado e justo para São Paulo" e que não "há a menor dúvida" quanto a isso.

Rio de Janeiro - Alexandre Ramagem (PL)

O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) foi diretor da Abin durante a gestão de Jair Bolsonaro. Em julho, o ex-presidente esteve presente no ato de pré-campanha de Ramagem, na Tijuca. Em julho, os dois apareceram lado a lado convocando um ato público.

Vitória - Capitão Assumção (PL)

Em 2023, o deputado Capitão Assumção concedeu o título de cidadão honorário do Espírito Santo a Bolsonaro durante solenidade. Em julho, o deputado teve a candidatura confirmada pelo Partido Liberal (PL).

Belo Horizonte - Bruno Engler (PL)

"Amigos de Minas, eu peço a você, que me acompanhou, que dê seu voto de confiança em Bruno Engler, meu candidato para prefeito por Belo Horizonte", afirmou Bolsonaro em vídeo gravado junto ao deputado do PL e fixado nas redes sociais do candidato.











"Somos 22, a direita do Bolsonaro." Essa é a frase escrita, e fixada, no primeiro post do perfil pessoal do capitão Neto no Instagram. O post é um vídeo de apoio gravado por Bolsonaro ao candidato a prefeito da capital amazonense.



Boa Vista - Arthur Henrique (MDB)

No começo de agosto, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Roraima confirmou a candidatura de Arthur Henrique, que vai concorrer à reeleição com apoio de Bolsonaro, que indicou o vice, o médico-coronel Marcelo Zeitoune. Nas fotos do evento, é possível ver a que o candidato tirou com o ex-presidente e que foi transmitida no telão.

Macapá - Dr. Furlan (MDB)

Pelas redes sociais, a deputada federal Silvia Waiãpi (PL) anunciou que o PL vai apoiar a reeleição do prefeito Dr. Furlan (MDB). A deputada diz que a confirmação ocorreu durante reunião, em julho, com o Bolsonaro.

Belém - Éder Mauro (PL)

Bolsonaro esteve presente, em junho, no ato político do então pré-candidatura a prefeito deputado Éder Mauro (PL).

Porto Velho - Mariana Carvalho (União Brasil)

Em julho, a candidata a prefeita de Porto Velho esteve presente na convenção do PL para "selar mais uma parceria", escreveu Mariana em post nas redes sociais.

Palmas - Janad Valcari (PL)

Em junho, Bolsonaro foi até Palmas para participar da carreata política da, na época, pré-candidata a prefeitura do município Janad Valcari (PL).

Rio Branco - Tião Bocalom (PL)

Em março, Bocalom se filiou ao PL com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. Todo o evento foi filmado e compartilhado nas redes sociais de Bocalom, que este ano busca a reeleição como prefeito de Rio Branco.















"Quem é Bolsonaro é Yglésio", afirmou ex-presidente em um vídeo, fixado como primeiro post, publicado nas redes sociais do candidato a prefeito da capital maranhense pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB).

Fortaleza - André Fernandes (PL)

No sábado (17/8), o ex-presidente Jair Bolsonaro participou de uma motociata em Fortaleza ao lado do deputado federal e candidato à prefeitura da cidade, André Fernandes.

Natal - Paulinho Freire (União Brasil)

Agora em agosto, o ex-presidente viajou para Natal para participar do ato de campanha de Paulinho Freire. Sobre o trio elétrico, Bolsonaro discursou a favor da eleição de Freire. "Nessa dupla, nós acreditamos! Aqui a gente vem pedir o voto de vocês, pois aqui duas vezes 22 é 44", disse.

Teresina - Doutor Pessoa (PRD)

O prefeito da capital piauiense, Dr. Pessoa, vai concorrer à reeleição pelo Partido Renovação Democrática (PRD), com o apoio do partido de Bolsonaro.

Recife - Gilson Machado (PL)

Ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro, Machado participou da passeata pelas ruas de Recife acompanhado pelo ex-presidente. Bolsonaro também está na identidade visual do candidato a prefeito de Recife.

João Pessoa - Marcelo Queiroga (PL)

Ex-ministro da Saúde durante o governo Bolsonaro, o ex-presidente lançou, em abril, Queiroga como candidato à prefeitura da capital da Paraíba. "Estamos aqui, hoje, para um evento da pré-candidatura não do ministro, não do médico, mas do meu amigo Queiroga", disse Bolsonaro.

Aracaju - Emília Corrêa (PL)

A candidata viajou em agosto para Brasília para participar de reuniões no PL Nacional. Em um vídeo divulgado nas redes sociais de Emília, o ex-presidente declarou apoio à candidatura da sergipana.

Maceió - João Henrique Caldas 'JHC' (PL)

Em 2022, o prefeito de Maceió, JHC, deixou o comando do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Alagoas para integrar o PL. O evento de filiação também contou com a presença de Bolsonaro.

Em abril, Bolsonaro visitou Maceió para receber o título de Cidadão Maceioense. Agora, JCH busca a reeleição na capital nordestina pelo PL.

Salvador - Bruno Reis (União Brasil)

Em maio, o PL oficializou apoio à, então, pré-candidatura à reeleição do prefeito de Salvador, Bruno Reis.





















Em abril, Bolsonaro acompanhou a pré-candidatura do deputado do PL Abilio Brunini. O ex-presidente também discursou sob o trio elétrico e falou sobre "futuro". "O futuro começa nas eleições municipais", disse.

Campo Grande - Beto Pereira (PSDB)



Duas reuniões entre as principais lideranças do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) de Mato Grosso do Sul com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, resultaram em uma aliança entre os partidos, em apoio ao candidato Beto Pereira, do PSDB.

Goiânia - Fred Rodrigues (PL)

Em junho, Bolsonaro visitou a capital goiana e, durante discurso, declarou apoio ao deputado Fred Rodrigues (PL).

Curitiba - Eduardo Pimentel (PSD)



Em julho, Eduardo Pimentel se encontrou com Bolsonaro para pedir a benção do ex-presidente. Pimentel, que é vice-prefeito de Curitiba desde 2017, agora é candidato a prefeito pelo Partido Social Democrático (PSD).

Porto Alegre - Sebastião Melo (MDB)

Aliado de Bolsonaro, Sebastião Melo, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), renovou a aliança com o PL para concorrer a reeleição como prefeito durante a convenção do PL, em julho.

Florianópolis - Topázio Neto (PSD)

A parceria entre partidos foi firmada também em Florianópolis, onde o prefeito Topázio Neto estará ao lado da vereadora Maryanne Mattos (PL) na tentativa de reeleição. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro esteve presente no ato de apoio a Maryanne como vice.









*Estagiária sob supervisão de Jaqueline Fonseca