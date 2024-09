Ex-cunhada de Jayme Monjardim explica por que deixou de ser atriz

Roberta ainda mantém amizade com as atrizes Adriana Birolli, Paloma Bernardi e Priscila Sol - (crédito: Reprodução/Globo - Instagram/@robertaalmeidaoficial)

Roberta Almeida atualmente pode ser vista na reprise de Viver a vida (2009), novela em cartaz no Canal Viva. Curiosamente, ela havia feito sua estreia como atriz na trama de Manoel Carlos, que foi dirigida pelo seu ex-cunhado, Jayme Monjardim.



Em entrevista ao jornal O globo, a intérprete da doméstica Nice abriu o coração sobre o motivo de ter mudado de carreira e passado a trabalhar na área do marketing, e que ainda mantém amizade com as atrizes Adriana Birolli, Paloma Bernardi e Priscila Sol, que é madrinha de seu casamento, e contracenaram com ela na trama.

"Até hoje eu colho muitos frutos positivos dessa época. Toda vez que eu preciso de uma delas ou elas precisam de mim, estamos sempre dispostas. Nós temos um grupo no WhatsApp juntas", contou Roberta Almeida, que atualmente trabalha em um projeto com Jayme Monjardim, que foi casado por 12 anos com a irmã de Roberta, a atriz Tânia Mara.

"Ele não é mais meu cunhado, mas continua sendo meu irmão. Estamos com um projeto juntos, um trabalho da minha empresa", explicou Roberta. "Deus colocou só pessoas boas do meu lado, que me apoiam até hoje na minha atual carreira", celebrou a atriz de Viver a vida.

