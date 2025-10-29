Livros de terror que vão arrepiar até os leitores mais corajosos

Histórias que prendem do início ao fim e desafiam a coragem dos leitores com suspense e terror psicológico - (crédito: Pexels)

Apenas dois dias do mês de outubro separam o Dia Nacional do Livro, celebrado nesta quarta (29/10), e o Halloween (31/10). O Correio combinou as duas datas em uma lista de clássicos da literatura do terror e obras atuais que refletem o espírito sombrio do Dia das Bruxas. Se você é amante do gênero, aprecia um bom livro e deseja integrar a atmosfera sombria em suas leituras, confira:

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Medeia (431 a.C.)

Embora a Grécia Antiga não contemplasse o gênero de terror propriamente dito, a tragédia grega de Eurípides apresenta um retrato gráfico da violenta vingança de Medeia contra seu marido Jasão. Após ajudá-lo a conquistar o Velocino de Ouro, ela é traída e abandonada por ele, que decide se casar com a filha do rei de Corinto. Como retaliação, Medeia envenena a noiva e o rei Creonte e, em seguida, mata seus próprios filhos para causar a maior dor possível a Jasão.

Frankenstein (1818)

Na obra de Mary Shelley, Victor Frankenstein cria vida a partir de cadáveres, mas logo se arrepende da criatura que trouxe ao mundo. O monstro, em busca de vingança, leva seu criador a um destino sombrio, explorando os limites da ciência e da ambição humana. A adaptação cinematográfica mais recente é responsabilidade de Guillermo del Toro.

Leia também: Filmes de terror que conquistaram o Oscar e mudaram a história de Hollywood

Contos Escolhidos (1838-1843)

Uma seleção dos contos mais expressivos de Edgar Allan Poe, mestre do mistério e do macabro, publicados originalmente entre 1838 e 1843. Entre eles O Escaravelho de Ouro, O Gato Preto, A Queda da Casa de Usher e outros. A obra reúne a escrita que explora medos, culpa, morte e os limites da razão humana.

Carmilla (1872)

Joseph Sheridan Le Fanu apresenta a jovem Laura, cuja vida tranquila é abalada pela chegada de Carmilla, uma misteriosa e sedutora vampira. A narrativa explora desejo, medo e mistério em um clima gótico e sáfico.

O Médico e o Monstro (1886)

Robert Louis Stevenson conta a história do Dr. Jekyll, que desenvolve uma fórmula capaz de separar seu lado bom do mal. No entanto, o lado sombrio, personificado em Mr. Hyde, rapidamente escapa ao seu controle, gerando consequências aterrorizantes.

Demônios (1893)

Na coletânea de contos organizada por Aluísio Azevedo, o romance folhetim que dá título ao livro mistura o realismo urbano com elementos fantásticos: após uma noite em que o narrador passa por uma região lamacenta e silenciosa do Rio de Janeiro, ele é envolvido por visões que transbordam o natural, permeadas por decomposição e escuridão.

Drácula (1897)

Bram Stoker narra a história de Jonathan Harker, que viaja à Transilvânia e descobre que o Conde Drácula é um vampiro que planeja invadir a Inglaterra. Com a ajuda de Van Helsing e outros aliados, Harker tenta impedir que Drácula espalhe seu terror.

A Volta do Parafuso (1898)

Henry James narra a história de uma jovem governanta que cuida de duas crianças isoladas numa mansão. Logo ela percebe presenças sobrenaturais e forças misteriosas que ameaçam a inocência das crianças, mergulhando a narrativa em suspense e terror psicológico. Inspirou a aclamada série da Netflix A Maldição da Mansão Bly.

Leia também: Os caminhos e obstáculos da literatura brasileira contemporânea

O Chamado de Cthulhu (1928)

H.P. Lovecraft cria um conto de terror cósmico em que um culto secreto venera a entidade Cthulhu, despertando horrores que desafiam a sanidade humana e mergulham o leitor no medo do desconhecido.

O Exorcista (1971)

William Peter Blatty narra a história de uma menina de 12 anos possuída por uma entidade demoníaca. Dois padres tentam exorcizá-la, misturando suspense psicológico, fé e horror sobrenatural de maneira impactante.

Ghost Story (1979)

Numa pacata cidadezinha de Milburn, nos EUA, um grupo de velhos amigos da “Sociedade Chowder” se reúne para contar histórias de fantasmas. Essas sessões, antes mero passatempo, tornam-se algo muito mais aterrador quando um erro grotesco do passado passa a assombrá-los no presente — trazendo o sobrenatural direto às suas vidas. De Peter Straub.

It: A Coisa (1986)

Stephen King acompanha um grupo de crianças em Derry que enfrenta Pennywise, um palhaço que se alimenta de seus piores medos. Anos depois, já adultos, eles precisam confrontar novamente a criatura, enfrentando traumas e lembranças do passado.

Tomie (1987)

O mangá de Junji Ito narra a história de Tomie, uma jovem misteriosa e irresistível que provoca obsessão e violência em todos ao seu redor. Apesar de morrer repetidamente, Tomie sempre retorna, espalhando terror e loucura por onde passa.

Coraline (2002)

Neil Gaiman conta a história de Coraline, que descobre um mundo paralelo sombrio e sedutor, habitado por versões distorcidas de seus pais, onde sua coragem e inteligência são postas à prova diante de horrores inesperados.

Leia também: Filmes de terror para assistir no Halloween

Jantar Secreto (2016)

Quatro amigos mudam-se de uma cidadezinha do Paraná para o Rio de Janeiro com o sonho de sucesso, mas, atolados em dívidas, acabam organizando jantares secretos para a elite — com carne humana no cardápio — e mergulham num labirinto de crimes, contrabando de corpos e perversão. Livro do brasileiro Raphael Montes.

Gótico Mexicano (2020)

Silvia Moreno-Garcia leva o leitor ao México dos anos 1950, onde a jovem Noemí visita a mansão de sua prima e descobre segredos de família, decadência e horrores sobrenaturais escondidos na antiga herança colonial.

Pelas Entranhas (2024)

Três contos sombrios de Triz Parizotto expõem os limites do ser humano. Em Carne, a narrativa desafia convenções morais e revela uma face sombria da existência; em Baço, um professor solitário em Araguaia se envolve na investigação de mutilações animais que desafiam a lógica; em Olhos, Lucia, recém-formada, enfrenta o luto pela mãe e a chocante possibilidade de que o “acidente” que a matou tenha sido uma fuga de dor.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Coelho maldito (2024)

O livro de contos de Bora Chung, finalista do International Booker Prize, transita entre realismo mágico, folclore, horror, ficção científica e fantasia, partindo de elementos insólitos para narrar histórias assombrosas que tocam em temas profundamente reais.

Saiba Mais Diversão e Arte Ana Castela reage ao valor da aliança de Zé Felipe

Ana Castela reage ao valor da aliança de Zé Felipe Diversão e Arte Drake é alvo de processo por suposta promoção ilegal de apostas

Drake é alvo de processo por suposta promoção ilegal de apostas Diversão e Arte Rosalía anuncia novo álbum “LUX”, uma viagem entre luz, corpo e espiritualidade

Rosalía anuncia novo álbum “LUX”, uma viagem entre luz, corpo e espiritualidade Diversão e Arte Jessie J desabafa após cirurgia ser adiada e emociona fãs

Jessie J desabafa após cirurgia ser adiada e emociona fãs Diversão e Arte Jessie J desabafa após cirurgia ser adiada e emociona fãs

Jessie J desabafa após cirurgia ser adiada e emociona fãs Diversão e Arte Do livro para a tela: lançamentos de filmes e séries que você não pode perder

Do livro para a tela: lançamentos de filmes e séries que você não pode perder Diversão e Arte Clube do Choro recebe encontro de compositores 'Botecália'

