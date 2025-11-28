Museu Nacional da República recebe encerramento do Hip Hop Sem Fronteiras

O projeto Hip Hop Sem Fronteiras encerra a segunda edição neste domingo (30/11), a partir das 19h, no Museu Nacional da República. A iniciativa foi idealizada pelo DJ Raffa Santoro e funciona como um programa para revelar talentos locais do hip hop. Na última edição, em 2023, o vencedor foi Willian Ferreira Melo (Imperium7). A entrada é gratuita.

Neste ano, o projeto selecionou 15 artistas que apresentam músicas autorais neste domingo (30/11). A intenção é valorizar e fomentar a produção de arte pelos jovens talentos locais, além de quebrar preconceitos e dar espaço para o público feminino, LGBTQIAPN+ e pessoas com deficiência.

Raffa Santoro explica o objetivo do projeto: “O objetivo do concurso Hip Hop sem Fronteiras 2 é dar a oportunidade para que novos talentos tenham uma produção profissional de qualidade e, também, apoio para se adequarem aos novos rumos que o mercado da música exige nos tempos atuais, principalmente, com os meios de distribuição digital”.

Os músicos são selecionados pelo público e por uma equipe de jurados. A votação popular escolheu Pedro Francisco da Costa (Sky Blue), William Dias Correia de Souza (Nova'Ment RAP), Jefferson Dos Santos Soares (ALEMÃO 061), Adriano Silva de Oliveira - Pcy do Rap e Luís Alberto de Carvalho Severo (Beto Severo). Os jurados especializados selecionaram Rafael Alves (Ravelzão no Beat), Bárbara Oliveira (Babi), Saphira Alvez (Saphira), Matheus Montenegro (Haast), Paula Lima (Alua), Rafael Leite (Singelo MC), Álisson Chaves (A.R), Samir Q Pires (Mano Samir), Francisco Celso Leitão Freitas (Projeto Rap) e Anna Raquel Ferreira dos Santos (Raika MC).

As músicas serão publicadas nas principais plataformas pela GRV Produções também no domingo. Os dois primeiros colocados estão na fase de produção de clipes para publicação no Youtube.

Serviço

Hip Hop Sem Fronteiras - Segunda edição

Neste domingo (30/11), a partir das 10h, no Museu Nacional da República. A entrada é gratuita. Classificação indicativa livre para todos os públicos.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel