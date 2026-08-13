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Ator Angel Ferreira, agora vive em ônibus, e reage com humor a repercussão

Ator compartilho também uma conversa com a ex-namorada Camila Pitanga sobre "nunca deixar de ser seu ex"

Ator brinca sobre ser chamado de
Ator brinca sobre ser chamado de "ex-namorado de Camila Pitanga" - (crédito: Reprodução/redes sociais)

O ator Angel Ferreira, antes chamado de Igor Angelkorte, levou com bom humor toda a repercussão sobre sua recente mudança de vida, depois de ter trocado de nome, se mudado para o meio do mato e hoje morar em um ônibus no norte do Goiás. 

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O ator também levou na brincadeira o fato de ser sempre mencionado como ex-namorado de Camila Pitanga, e até mesmo compartilhou uma conversa com a atriz pelo whatsapp, onde brinca com a situação. 

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“Cara, acho que nunca vou deixar de ser seu ex. Hhahah”, escreveu ele para a atriz, de bom humor. “Ainda bem que a gente se ama. Rindo Alto”, respondeu Camila. 

Angel Ferreira, que na época ainda usava o outro nome, e Camila Pitanga namoram entre 2015 e 2017, e continuam sendo bons amigos mesmo depois do fim do relacionamento. 

Angel Ferreira compartilha conversa com a ex-namorada Camila Pitanga
Angel Ferreira compartilha conversa com a ex-namorada Camila Pitanga (foto: Reprodução/Instagram)

Depois da mudança de nome, no fim de 2024, a vida do ator que fez carreira na TV em novelas segue em transformação. Agora “rebatizado”, ele trocou o Rio de Janeiro pela tranquilidade do município de Cavalcante, no norte da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. 

Por lá, o ator de 38 anos transformou o chassi de um ônibus em seu novo lar. Sem acesso às redes públicas de energia e esgoto, a casa diferenciada de Angel precisou passar por adaptações, sem nem mesmo ter geladeira. A prioridade virou o contato com a natureza. 

Em vídeos e fotos postadas pelo ator dentro do ônibus reformado, ele mostra que usa objetos como filtro de barro, cadeiras de praias e rede. 

Mas Angel não virou um eremita, vivendo isolado do mundo, ele mora a cerca de 10 minutos de um centro urbano, atuante gestor cultural na região e continua viajando com a peça “Sidarta”. 

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 13/08/2026 14:36
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