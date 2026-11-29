Em live no YouTube ao lado de Janones, Lula disse que Trabuco vai ajudar a ampliar a confiança no Brasil e impulsionar o desenvolvimento econômico - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

Em um sábado em que aumentaram os rumores de que o vice Geraldo Alckmin aceitou convite para ser ministro da Segurança Pública, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva saiu em defesa de Luiz Trabuco, escolhido para ser o novo ministro da Fazenda. As duas situações fazem parte da renovação da composição do governo que o petista está realizando para o quarto mandato, que começa oficialmente em janeiro de 2027. No entanto, como trata-se de uma extensão do atual governo, Lula quer deixar tudo ajustado para iniciar a nova jornada à frente do país, com a vantagem de não precisar se concentrar em um governo de transição.

Durante transmissão ao vivo no canal oficial do presidente no YouTube, ao lado do deputado federal André Janones (Rede-MG), Lula respondeu às críticas à indicação e afirmou que Trabuco poderá ajudar a ampliar a confiança no Brasil e impulsionar o desenvolvimento econômico. "Ninguém é unanimidade. Se nem Jesus Cristo conseguiu ser unânime, não vai ser o Lula que será", afirmou. O nome de Trabuco foi criticado por setores da esquerda, por se tratar de um banqueiro. Ele é presidente do Conselho de Administração do Bradesco.

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Em seguida, o presidente relatou que conhece Trabuco desde os anos 1990, quando o PT buscava apoio de instituições financeiras para criar um cartão de crédito destinado a filiados e arrecadar recursos para o partido. O presidente também afirmou que já havia tentado levar Trabuco para o Ministério da Fazenda em 2015, durante o segundo mandato de Dilma Rousseff (PT). Segundo Lula, ele sugeriu que a petista convidasse o executivo para assumir a pasta, mas as conversas não avançaram. Na ocasião, Joaquim Levy acabou escolhido para o cargo.

Ao justificar a indicação para o próximo mandato, Lula afirmou que pretende transformar o Brasil em um país industrial, com profissionais qualificados e maior participação no comércio internacional. Entre os objetivos citados, estão levar o país à sexta posição entre as maiores economias do mundo e alcançar US$ 1 trilhão no fluxo de comércio exterior. "Fiquei pensando em quem trazer para me ajudar nessa tarefa, alguém de alto nível que ajudasse a gerar confiança no mundo. O Haddad e o Guido Mantega foram extraordinários ministros da Fazenda, mas resolvi convidar o Trabuco", afirmou.

Segurança

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) pode ser oficializado ainda nesta semana como ministro da Segurança Pública. A decisão foi tema de uma conversa reservada entre os dois. A criação da pasta foi viabilizada após a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, que estabelece novas diretrizes de cooperação e divisão de responsabilidades entre União, estados e municípios.

A experiência de Alckmin à frente do Palácio dos Bandeirantes, onde exerceu quatro mandatos ao longo de mais de 12 anos, pesou na escolha. Outro fator considerado foi o trânsito do vice-presidente com governadores de diferentes partidos, inclusive da oposição. Durante as gestões no estado, Alckmin promoveu a expansão do sistema prisional e medidas de isolamento de lideranças de facções criminosas.

A indicação, no entanto, também pode provocar questionamentos sobre o crescimento do Primeiro Comando da Capital (PCC) durante seus governos, além de resistência de setores da esquerda do PT e críticas relacionadas a declarações antigas do vice-presidente sobre operações policiais. Durante a gestão de Alckmin, São Paulo enfrentou a maior crise de segurança da história. Ataques coordenados pela facção criminosa mirou policiais e a população civil. Em um mês de crise, cerca de 500 pessoas foram mortas, entre elas, 200 policiais, civis e militares, que se tornaram alvos dos atentados.

Além de ataques contra autoridades, integrantes do PCC atacaram a tiros e com bombas unidades policiais, prédios públicos, atearam fogo em centenas de ônibus, para que os coletivos fossem utilizados como barricadas e até tentaram explodir viadutos e agências bancárias com uso de dinamites. Policiais chegaram a esconder a farda quando estavam de folga, tremendo serem vítimas de ataques. Outros deixaram as fileiras das corporações, temendo pela vida.

Gakiya

Na montagem da equipe, se for confirmado à frente da pasta, Alckmin pretende convidar o promotor Lincoln Gakiya, integrante do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo (MPSP). Ele é cotado para assumir a secretaria de combate ao crime organizado ou outra função de destaque na estrutura do ministério.

Gakiya é promotor de Justiça desde 1991 e atua há mais de duas décadas no combate ao crime organizado, especialmente na região de Presidente Prudente. É apontado como um dos principais investigadores do PCC. Em 2019, o promotor pediu a transferência de Marcola, apontado como principal liderança da facção, e de outros integrantes para presídios federais. A medida tinha como objetivo isolar os chefes do grupo e dificultar a articulação da organização criminosa dentro das unidades prisionais paulistas. Em razão de ameaças atribuídas à facção, Gakiya vive sob escolta policial.

O promotor afirmou ao jornal O Globo que está disposto a conversar com o vice-presidente caso receba um convite formal. "Se ele vier a ser confirmado como ministro da Segurança Pública e me chamar para conversar, terei prazer em atendê-lo", declarou. Gakiya também destacou a relação profissional construída com Alckmin durante os mandatos do vice-presidente no governo paulista. Naquele período, o promotor estruturou uma agência integrada de inteligência que reuniu o Gaeco de Presidente Prudente, a Polícia Militar e a área de inteligência da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

