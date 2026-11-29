"A luta da ação afirmativa tem dois lemas centrais para mim: promover a igualdade de oportunidades e levantar a autoestima desse segmento" - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Nascido em Bangu, na periferia carioca, Benedito Gonçalves é bacharel em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e construiu uma trajetória de quase quatro décadas na magistratura federal até alcançar o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 2008, e ser o primeiro ministro negro a assumir a Corregedoria Nacional de Justiça, em agosto deste ano.

Em entrevista ao Correio, o ministro relembra os embates em torno da Lei de Cotas no Congresso, em 2012, e sustenta que a política afirmativa cumpre papéis de correção de assimetrias históricas e de resgate à autoestima de negros, quilombolas e indígenas. Segundo Benedito, a visibilidade dessa política é parte do que chamou de transformação social.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na conversa, Benedito Gonçalves também reflete sobre demandas da sociedade em defesa de ética no Judiciário, sobretudo entre ministros do Supremo Tribunal Federal.





O mês da Consciência Negra convida o país a olhar para o que avançou nas últimas duas décadas e para o que ainda trava a igualdade racial. Com base em sua trajetória, quais são os principais desafios para combater o racismo e ampliar a presença de negros no mercado de trabalho e nas carreiras jurídicas?

Quando eu estava prestes a ingressar no Superior Tribunal de Justiça, a discussão sobre a Lei de Cotas estava muito intensa no Congresso. Chegaram a me questionar: "Você não teve lei de cotas na sua época". E eu respondi que, no meu tempo, a oferta e a demanda nos serviços essenciais do Estado — educação, saúde e segurança — eram equilibradas. A escola pública cumpria 100% do seu papel. Hoje, há um desequilíbrio total: a demanda cresceu muito e o Estado não dá conta sozinho. A educação pública já não consegue absorver tudo, cria-se um fosso em relação ao ensino privado e a desigualdade se aprofunda. Por isso, a luta da ação afirmativa tem dois lemas centrais para mim: promover a igualdade de oportunidades e levantar a autoestima desse segmento.

O senhor destaca muito a palavra autoestima. Por que ela é tão determinante para que pessoas negras ocupem espaços de poder e liderança?

Porque existe uma distinção importante que precisa ser compreendida, sem menosprezar ninguém. A uma pessoa com deficiência física falta um órgão ou uma função motora; ela precisa de adaptação e acessibilidade. O que falta ao negro? Nenhum órgão. Ele é inteiro, tem plena capacidade. O que muitas vezes falta a ele é autoestima — é ele olhar para um espaço de decisão e encarar que aquilo também é possível para ele. Enquanto se mantiver a ideia de que esse segmento é subutilizado ou secundário, nada muda. O dia em que dão igualdade e oportunidade, esse segmento alcança. Quando se fala em mercado de trabalho e em cargos de liderança, eu sempre pergunto: como vamos cobrar resultado de quem nunca teve igualdade de oportunidade? Primeiro precisamos cobrar de quem tem o dever de garantir essa igualdade, para depois cobrar o que cada um pode entregar.

Na prática, como esse processo de promoção da igualdade deve ser conduzido? Passa apenas por leis e concursos públicos ou exige um engajamento mais amplo da sociedade e das empresas?

A pior ação afirmativa é não ter. Eu dizia isso no Congresso há quase duas décadas e continuo repetindo: toda ação afirmativa é bem-vinda, toda política pública voltada à inclusão tem alcance infinito. Quando o poder público e a iniciativa privada se unem em torno dessas políticas, eles vencem barreiras, reduzem a desigualdade e ajudam a diminuir até o ódio que existe entre os segmentos sociais. E há um efeito multiplicador enorme dentro das empresas e instituições: no momento em que você promove uma política afirmativa na gestão de talentos, não atinge apenas um profissional, atinge todo um grupo. Outros olham e pensam: "O que ele fez para chegar lá? Se ele conseguiu, eu também consigo". E isso vai se proliferando. É um trabalho de construção coletiva. Toda obra, por mais moderna que seja, começa com três elementos básicos: água, cimento e tijolo. E levantar uma casa não é tarefa de uma pessoa só.

O senhor também costuma ressaltar o papel da imprensa nesse processo. De que forma a cobertura jornalística interfere na efetividade das políticas de inclusão?

A maior ação afirmativa que existe é a divulgação pela imprensa. A política de cotas para negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência só atinge sua efetividade plena quando o candidato lê o jornal ou acompanha o noticiário e vê os dados concretos: "Passaram tantos negros, tantos indígenas, tantos quilombolas". Naquele instante, ele pensa: "Caramba, então eu também posso fazer". Isso provoca um efeito transformador que nenhuma campanha institucional isolada consegue reproduzir, porque mostra na prática que a porta está aberta e que o resultado é real.

Em relação às cobranças da sociedade por ética e transparência no Poder Judiciário, como o senhor avalia esse debate, com a elaboração de um Código de Ética sob relatoria da ministra Carmen Lúcia, do STF, e o que a legislação atual já prevê para a conduta dos magistrados?

Desde o primeiro estatuto do funcionalismo público civil da União, a Lei 1.711, de 1952 — que vigorou até a Constituição de 1988 e deu lugar à Lei 8.112, de 1990 —, já existe a regra clara de que o servidor deve manter conduta irrepreensível na vida pública e particular. Na magistratura não é diferente: a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman), de 1979, estabelece expressamente como dever do juiz manter conduta irrepreensível tanto no exercício do cargo quanto na vida privada. Esse mesmo estatuto, porém, determina que o magistrado não pode comentar processo ou matéria em andamento. E a discussão sobre a necessidade ou os termos de um código de ética específico para as instâncias superiores está em curso no Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria da ministra Cármen Lúcia. Por dever funcional, não me cabe antecipar juízo sobre um tema que está sob deliberação do Supremo. O que posso afirmar é que a legislação vigente já veda qualquer conduta repreensível.

Diante da existência dessas normas como a Loman, há espaço institucional para o próprio Judiciário aperfeiçoar as regras internas de conduta?

A definição sobre propor ou discutir novas diretrizes no âmbito da Corte cabe ao poder discricionário do presidente e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e não cabe a nós dizer o que o Supremo deve ou não fazer. Além disso, a estrutura legal da magistratura é assentada em um princípio fundamental: a hierarquia. Estando à frente do órgão disciplinar do Conselho Nacional de Justiça, eu jamais poderia ir contra a hierarquia institucional ou me antecipar a uma decisão que pertence ao Supremo.

A cobrança da sociedade por transparência e reformas no Judiciário também tem impulsionado projetos de lei e propostas de emenda constitucional no Congresso tratando de regras de conduta e limites para magistrados. Como o senhor enxerga essas iniciativas vindas do Legislativo?

A competência constitucional do Poder Legislativo é justamente propor e votar projetos de lei e propostas de emenda à Constituição. Isso faz parte da democracia e das atribuições próprias do Parlamento. Ao mesmo tempo, qualquer norma aprovada pode ser questionada judicialmente perante o Supremo Tribunal Federal, a quem cabe dar a palavra final sobre a constitucionalidade e os limites da atuação legislativa, caso seja provocado. Como cidadão e como juiz, no último ato da minha posse na magistratura, eu jurei cumprir a Constituição e as leis. Enquanto uma lei promulgada não for declarada inconstitucional pelo Supremo, ela precisa ser cumprida. Um magistrado não pode escolher qual lei vai ou não observar. E, se o Supremo vier a confirmar sua constitucionalidade, ela ganha ainda mais legitimidade.

