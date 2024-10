Novela 'Rebelde' completa 20 anos; relembre a "febre" do RBD

Se você nasceu entre os anos 1990 e 2000, provavelmente já quis estudar em um colégio interno, tingir o cabelo, usar gravata e roupa quadriculada e colocar uma estrelinha na testa. E não é para menos, todas essas características marcaram a vida de muitos jovens inspirados na telenovela mexicana Rebelde, fenômeno mundial que neste 4 de outubro completa 20 anos desde a estreia no México.

Além do sucesso nas telinhas, a novela gerou o grupo musical RBD, formado pelos cantores e atores Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann e Christian Chávez, que vendeu mais de 20 milhões de cópias em pouco mais de quatro anos de atividade, além de lotar estádios em shows ao redor do mundo.

Um dos maiores públicos do grupo sempre foi o Brasil, com fãs apaixonados como a publicitária Beatriz Quinderé, de 26 anos. "O que eu mais gostava da novela era que na época eu podia viver o que eu sempre sonhava. Eram vidas que não conduziam com a minha realidade, mas que eu queria muito viver. E querendo ou não, algumas histórias e algumas situações (mostradas) na novela, apresentavam ali a adolescência, então era bem identificável”, compartilha.

Ela tinha 7 anos quando a novela foi transmitida pela primeira vez no Brasil – no país, a estreia ocorreu em 2005, pelo SBT – então ela acabou não assistindo, “até pela classificação indicativa”. Porém, ela diz que “sempre sabia o que estava acontecendo” por causa das primas e amigas da rua que eram mais velhas e assistiam.

Se no recreio a brincadeira da vez fosse “Rebelde”, a Beatriz já sabia qual personagem queria interpretar: Mia Colucci, vivida pela atriz e cantora Anahí. “A Mia era minha referência de roupa, cabelo, jeito de falar. Moldou a minha personalidade”, afirma.

Além do conceito estético, Beatriz compartilha outro vínculo, não necessariamente com a personagem, mas com sua intérprete. ”A história dela (Anahí) tocava muito. Ela era uma pessoa que sofreu com distúrbios alimentares e durante a minha vida eu tive problemas com a alimentação, muitos problemas com o meu corpo. Durante muito tempo me via representada nela, não por me parecer fisicamente com ela, mas por me ver enfrentando a mesma coisa que uma pessoa que eu gosto tanto, e ver que ela lutava. Isso me passava uma força também”, lembra.

Relembre a trama de Rebelde

A novela narra a vida cotidiana de seis adolescentes que estudam em um colégio de semi-internato e enfrentam os "dramas" típicos da adolescência: primeiro amor, conflitos de autoestima, relacionamento conflituoso com os pais, bullying e alcoolismo.

Protagonizada por Anahí (que interpretava Mia), Dulce María (Roberta), Alfonso Herrera (Miguel), Christopher von Uckermann (Diego), Christian Chávez (Giovanni) e Maite Perroni (Lupita), os seis jovens, ainda que tenham muitas diferenças, descobrem uma paixão em comum: a música. Dessa paixão nasce, posteriormente, o grupo musical RBD.

Leia também: Anahí comenta sua volta à TV mexicana

A novela mexicana foi produzida pela Televisa e exibida originalmente no canal Las Estrellas entre 4 de outubro de 2004 e 2 de junho de 2006, em três temporadas.

No Brasil, Rebelde foi exibida pela primeira vez pelo SBT entre 15 de agosto de 2005 e 29 de dezembro de 2006. Teve reprises na TV a cabo e também no SBT, entre setembro de 2013 e março de 2015, e, novamente, a partir de 12 de junho de 2023, em homenagem à turnê que foi feita no mesmo ano.

Apesar da novela ter se encerrado há anos, muitos fãs como a Beatriz ainda guardam muito carinho pelos personagens e principalmente pelos atores. “Durante todos esses anos, eu continuei acompanhando (os atores). Eu cresci com eles e é muito gostoso vê-los agora já adultos e com filhos. Me sinto tia daquelas crianças, sou apaixonada”, conta.

RBD

Não foi só a trama que ficou marcada na memória dos fãs. O grande hit foi criar paralelamente à ficção uma banda, o RBD, com os seis protagonistas da novela. As músicas do grupo fizeram parte da trilha sonora de Rebelde, inclusive.

Leia também: RBD revela que auditoria financeira apontou irregularidades em turnê

A banda teve grande sucesso para além do México. Vendeu mais de 20 milhões de discos, fez shows em vários países como Colômbia, Porto Rico, Equador, Chile, Peru, Espanha, Estados Unidos, Brasil, e muitos outros.

Rebelde, Sólo quédate en silencio, Sálvame, Nuestro amor, Este corazón e Aún hay algo são apenas algumas das músicas mais queridas e lembradas dos fãs. Algumas delas foram temas de abertura da novela, como Rebelde e Aún hay algo.

Leia também: Dulce María é reconhecida na Colômbia por música com Rebecca e Mc Danny

A turnê de despedida Soy Rebelde Tour

“Não acredito que isso tá acontecendo. Foram 15 anos esperando esse momento”, relembra Beatriz sobre um momento histórico para todos os fãs: a Soy Rebelde Tour, a turnê que marcou o reencontro do grupo após 15 anos do último disco.

A turnê teve início em 25 de agosto de 2023, em El Paso, Estados Unidos, e foi concluída em 21 de dezembro do mesmo ano, na Cidade do México. Ao todo, o grupo fez 54 shows em dezenas de cidades das Américas. Desses 54, oito foram no Brasil.

O ingresso da Beatriz era para o show em São Paulo. “Mais de 13 horas de fila”, ela lembra. Apesar do calor intenso e da longa espera na fila, ela diz que foi uma grande experiência. “Nós conhecemos muita gente que assim como nós – Beatriz foi acompanhada da prima, Raiza Lorrany Silva, 30 anos – estava ali para realizar um sonho”, diz.

“Quando o show começou era como se eu não estivesse ali. Era como se eu não tivesse no meu corpo. Era lágrima atrás de grito, em cima de euforia, junto com muito calor, junto com a realização de sonho. E foi muito, muito maravilhoso. Foi algo muito surreal viver aquilo”, ressalta.

No dia seguinte, mesmo sem ingresso, ela e a prima voltaram ao Allianz Parque, “ tentar conseguir outro ingresso”. Sem sucesso, as primas fizeram “o que o fã de RBD sabe fazer de melhor, que é fazer o próprio show”. “A gente juntou todo mundo, toda a galera (que estava) lá fora do estádio. Dava para escutar a música e algumas pessoas estavam transmitindo o show ao vivo (de dentro do estádio), então colocamos nos celulares e assistimos o show dali.

“Eu vivi o show também de um jeito que eu vivi durante muitos anos: assistindo pela TV, dançando com os amigos, indo para festas e encontros de RBD que ocorreram em Brasília. Também foi muito especial esse dia”, compartilha Beatriz.





Netflix também fez a própria versão, mas não vingou

Lançada em 2022, a série de 16 episódios da Netflix conta com a chegada de novos personagens ao colégio Elite Way School.

O Rebelde da Netflix é uma continuação e não um remake, pois se passa no mesmo universo da versão onde surgiu a banda RBD. Inclusive, as atrizes da versão mexicana Estefanía Villarreal e Karla Cossío reprisaram as personagens (Celina Ferrer e Pilar Gandía, respectivamente).

Em maio de 2023, depois de duas temporadas, a Netflix anunciou oficialmente o cancelamento da série.

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori

Saiba Mais Diversão e Arte Antonio Calloni revela como é a rotina de cuidados com o corpo aos 62 anos

Antonio Calloni revela como é a rotina de cuidados com o corpo aos 62 anos Diversão e Arte 6 tendências de cor de cabelo para a primavera

6 tendências de cor de cabelo para a primavera Diversão e Arte Cantora Isa Buzzi traz sua 'Primeira Turnê' para Brasília