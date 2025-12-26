Retrospectiva dos famosos: despedidas, polêmicas, amores e reviravoltas de 2025

Do primeiro Oscar brasileiro às mortes que comoveram o país, passando por CPI das Bets, viagens ao espaço, shows históricos e finais polêmicos na TV, relembre os fatos que dominaram o noticiário cultural em 2025 - (crédito: AFP / Reprodução Instagram)

Perdas de pessoas queridas, polêmicas, reviravoltas, divórcios, início de novos relacionamentos e até a exposição de celebridades no mundo infantojuvenil marcaram o ano dos famosos em 2025. Pensando nos principais acontecimentos, o Correio preparou uma retrospectiva do que rolou entre os grandes nomes do entretenimento em 2025. Confira:

Oscar brasileiro

O Brasil iniciou o ano em clima de comemoração: o longa nacional Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, concorria ao Oscar de Melhor Filme Internacional. Em 2 de março de 2025, o filme conquistou a primeira estatueta dourada para o país. Fernanda Torres, no entanto, não levou o Oscar de Melhor Atriz durante a cerimônia, decisão que revoltou muitos brasileiros por considerarem injusta a vitória de Mikey Madison por Anora.

Katy Perry no espaço

Katy Perry chamou atenção em 2025. Não por algum lançamento musical, mas, sim, por ter viajado para o espaço. Em 4 de abril, a cantora pop integrou uma missão turística da Blue Origin, empresa aeroespacial de Jeff Bezos, que levou uma tripulação exclusivamente feminina a bordo de um foguete New Shepard.

Katy participou do voo suborbital ao lado de nomes como a apresentadora Gayle King e Lauren Sánchez, em uma experiência que durou poucos minutos, ultrapassou a linha que delimita o espaço e permitiu a vivência da gravidade zero.

Na missão espacial, também foram embarcadas amostras de batata-doce (cultivares Beauregard e Covington) e sementes de grão-de-bico (BRS Aleppo) desenvolvidas por pesquisadores brasileiros da Embrapa Hortaliças, no Distrito Federal. Esses materiais foram selecionados para estudos sobre como plantas adaptáveis e nutricionais se comportam em ambiente de microgravidade, integrando a Rede Space Farming Brazil, uma parceria entre a Embrapa e a Agência Espacial Brasileira voltada ao cultivo de alimentos em condições espaciais.

Gagacabana

Lady Gaga fez um show histórico na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 3 de maio de 2025. A apresentação gratuita, parte do projeto Todo Mundo no Rio, reuniu um público estimado em mais de 2 milhões de pessoas, tornando-se uma das maiores plateias da carreira da artista e entrando para o Guinness World Records como o maior público já registrado em um concerto gratuito por uma artista feminina.

O espetáculo — apelidado de “Gagacabana” pelos fãs — marcou o retorno de Gaga ao Brasil após 13 anos, contou com um repertório que misturou sucessos clássicos e canções do álbum Mayhem e gerou grande impacto cultural e turístico na cidade. Com isso, os little monsters brasileiros receberam uma reparação histórica do cancelamento da artista no Rock in Rio 2017, que, apesar de traumático, resultou em uma dos tweets mais icônicos de Gaga: “Brazil, I’m devastated.”

A vida amorosa de Virginia Fonseca

Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe anunciaram oficialmente o fim do casamento em 27 de maio, encerrando cerca de quatro anos de união e uma relação iniciada em 2020, com três filhos em comum: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. A separação foi comunicada em uma publicação conjunta nas redes sociais, em que afirmaram que, apesar de não continuarem como casal, seguiriam unidos na criação dos filhos.

Após a separação, surgiram disputas judiciais relacionadas à divisão de bens e patrimônio acumulado durante o casamento, com Zé Felipe entrando com pedidos para investigar e auditar contas e ativos conjuntos. Enquanto isso, Virginia começou a ser vista ao lado do jogador Vinícius Júnior, e o relacionamento entre os dois — inicialmente motivo de rumores no meio do ano — foi assumido publicamente em 28 de outubro de 2025, com fotos e declarações românticas nas redes sociais.

CPI do Tigrinho

A partir de junho, o mundo de algumas celebridades brasileiras foi abalado com o avanço da CPI das Bets, comissão instaurada no Senado Federal para investigar irregularidades no mercado de apostas on-line no Brasil, especialmente em torno do chamado “jogo do Tigrinho” (Fortune Tiger).

A investigação colocou celebridades e influenciadores no centro do debate público, levando à convocação e ao depoimento de nomes de grande alcance nas redes sociais, como Virginia Fonseca e Rico Melquíades, que prestaram esclarecimentos sobre contratos de publicidade e a forma como divulgavam as plataformas.

Também foram convocados ou convidados a depor Felipe Neto, Gusttavo Lima, Viih Tube, Eliezer, Felipe Prior e outros influenciadores citados ao longo das apurações. A CPI passou a discutir não apenas possíveis crimes, como publicidade enganosa e exploração de jogos de azar ilegais, mas também o impacto social dessas divulgações, o vício em apostas e a responsabilidade de figuras públicas na promoção desse tipo de conteúdo.

Felca, denúncias de exploração infantil e Hytalo Santos

No dia 6 de agosto, o influenciador digital Felipe Bressanim Pereira, o Felca, publicou um vídeo de cerca de 50 minutos intitulado “Adultização”, no qual denunciou a sexualização e exploração de crianças e adolescentes em redes sociais e criticou perfis que produziriam conteúdos que, segundo ele, expõem menores a situações inadequadas para a idade e são amplificados por algoritmos negligentes.

No vídeo, Felca expôs casos concretos envolvendo influenciadores como Hytalo Santos e a “Turma do Hytalo”, acusados de exibirem adolescentes em cenários de adultização e lucrar com isso — e que acabaram sendo alvo de investigação e prisão em 15 de agosto de 2025 por crimes como exploração sexual infantil e tráfico humano.

A repercussão foi imediata e intensa: o vídeo viralizou nas plataformas, ultrapassando dezenas de milhões de visualizações e impulsionando debates públicos sobre o papel das redes sociais na proteção de menores. Políticos reagiram, com discussões legislativas e propostas de regulamentação das redes, enquanto artistas e figuras públicas — como Glória Perez e Claudia Leitte — manifestaram apoio à denúncia.

A trajetória do caso também teve consequências pessoais e profissionais para Felca: além do crescimento explosivo de seguidores, ele relatou ter recebido ameaças e precisado reforçar sua segurança pessoal, e chegou a afirmar que viveu o mês menos lucrativo da carreira após recusar publicidade enquanto a polêmica se desenrolava.

Os rostos de Anitta

Ao longo do ano, Anitta esteve no centro de diversos debates após aparecer publicamente com mudanças visíveis no rosto, o que rapidamente gerou comparações, memes e especulações nas redes sociais sobre procedimentos estéticos. As imagens passaram a circular intensamente, alimentando debates sobre quantas vezes sua aparência teria mudado e reforçando a curiosidade constante do público em torno de seu visual.

Diante da repercussão, a cantora se manifestou dizendo que realiza procedimentos estéticos há anos, que nem sempre sente necessidade de comentá-los e que suas escolhas fazem parte de sua autonomia sobre o próprio corpo. O episódio reacendeu discussões sobre pressão estética, exposição de artistas e a forma como a imagem de figuras públicas é constantemente julgada e consumida.

Quem matou Odete Roitman?

O remake de Vale Tudo, exibido em 2025 pela TV Globo como novela das 21h na comemoração dos 60 anos da emissora, trouxe de volta o clássico mistério “quem matou Odete Roitman”, personagem icônica interpretada por Débora Bloch na nova versão, que começou a ser exibida em 31 de março de 2025.

A morte de Odete foi exibida na primeira semana de outubro de 2025, e o grande climão de quem era o assassino se estendeu até o último capítulo, ao ar em 17 de outubro, quando finalmente foi revelado que Marco Aurélio foi responsável pelo disparo contra a vilã. No entanto, o desfecho ganhou uma virada: Odete, ferida, sobreviveu, forjou sua morte e fugiu do Brasil, surpreendendo muitos telespectadores.

Esse novo final provocou fortes reações nas redes sociais, com parte do público criticando a escolha narrativa por ser “confusa” ou “forçada”, enquanto outros elogiaram a ousadia dos roteiristas em fugir do padrão da versão original.

Cinema nacional em destaque

Em 2025, o cinema brasileiro conquistou grande destaque no cenário internacional com O Agente Secreto, thriller político dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura. O longa estreou mundialmente no Festival de Cannes em maio de 2025 e foi ovacionado pela crítica, recebendo prêmios de Melhor Direção e Melhor Ator, além de distinções da crítica internacional FIPRESCI e aparelhos de arte cinematográfica.

No fim do ano, a produção voltou a chamar atenção global ao ser indicada em três categorias no Globo de Ouro 2026 — Melhor Filme de Drama, Melhor Filme em Língua Não-Inglesa e Melhor Ator para Moura — histórico para um filme brasileiro nessa premiação que abre a temporada rumo ao Oscar. A obra entrou na pré-lista do Oscar 2026 de Melhor Filme Internacional, reforçando sua força na corrida das principais honrarias do cinema mundial.

Além disso, O Agente Secreto tem sido citado em listas de melhores do ano por veículos internacionais e acumulado prêmios em festivais e associações de crítica, consolidando-se como um dos filmes brasileiros mais aclamados da década e ampliando a visibilidade da produção nacional no exterior.

Despedida de Preta Gil



2025 também foi marcado por perdas importantes. Preta Gil morreu em 20 de julho, devido a complicações de um câncer no intestino (colorretal), diagnosticado em janeiro de 2023. A partida resultou em comoção nacional. No velório, diversos artistas apareceram para prestar homenagem a Preta e ao seu legado de empatia e de solidariedade.

Sem Luis Fernando Veríssimo

O mundo da literatura, por sua vez, despediu-se de Luis Fernando Verissimo em 30 de agosto. O escritor morreu aos 88 anos, em decorrência de pneumonia. Filho do escritor Érico Verissimo, construiu uma obra marcada por crônicas, contos, romances e textos de humor que circularam amplamente na imprensa. Autor de livros populares como O Analista de Bagé, Comédias da Vida Privada e As Mentiras que os Homens Contam, Verissimo também atuou como cartunista, roteirista e músico amador.

Adeus a Hermeto Pascoal

Além de Preta, outros grandes nomes da indústria musical também morreram neste ano. Hermeto Pascoal morreu em 13 de setembro, por complicações de um quadro avançado de fibrose pulmonar. Hermeto era reconhecido pela excelência em orquestração, improvisação e produção musical, além de colaborações em álbuns nacionais e internacionais. Conhecido como “O Bruxo”, destacou-se por criar música a partir de objetos não convencionais e por dominar uma ampla variedade de instrumentos.

Lô Borges, eterno

No dia 2 de novembro foi a vez de Lô Borges despedir-se deste mundo, com 73 anos. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos, devido a uma intoxicação medicamentosa. Cantor, compositor e multi-instrumentista, Lô foi cofundador do Clube da Esquina, movimento que marcou profundamente a história da MPB nos anos 1970. Parceiro de artistas como Milton Nascimento, Beto Guedes e Fernando Brant, Lô construiu uma trajetória marcada pela experimentação musical, melodias líricas e influência duradoura sobre gerações de músicos brasileiros — e até internacionais, como o grupo inglês Arctic Monkeys.

Ozzy, morre uma lenda

Em 22 de julho, a cena do rock foi abalada pela morte de Ozzy Osbourne, lendário vocalista do Black Sabbath e figura icônica do heavy metal, que faleceu aos 76 anos em sua casa, cercado pela família. A certidão de óbito aponta como causa principal um ataque cardíaco (infarto agudo do miocárdio), com doença arterial coronariana e Parkinson como fatores contribuintes, após uma longa batalha contra problemas de saúde e poucas semanas depois de seu show de despedida com o Black Sabbath, em 5 de julho. Sua morte marcou o fim de uma era para o rock e recebeu homenagens de fãs e artistas ao redor do mundo.