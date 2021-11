Sem medição de temperatura

JC José Carlos Vieira SS Samara Schwingel

(crédito: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

O governo do Distrito Federal vai suspender a obrigatoriedade da medição de temperatura antes de entrar em locais fechados. A medida foi assinada pelo mandatário e será publicada no Diário Oficial do DF (DODF) da próxima segunda-feira (8/11) e entra em vigor no mesmo dia. O decreto é assinado pelo vice-governador do DF, Paco Britto (Avante), que está no comando até Ibaneis Rocha (MDB) voltar de Portugal.

De acordo com o documento, não será mais necessário medir a temperatura de colaboradores e trabalhadores de empresas, lojas, ou qualquer ambiente autorizado a funcionar durante a pandemia. Além disso, a medição deixa de ser necessária em templos e igrejas, locais de treinamento e competição, e em eventos cívicos, corporativos ou gastronômicos. A desobrigação vale também para feiras e exposições culturais, shows, festivais e afins.

A medição da temperatura era uma medida que foi adotada a fim de evitar a disseminação do novo coronavírus. Caso a pessoa estivesse com mais de 37,5ºC, era proibida de entrar nos locais.

A obrigatoriedade de máscaras em locais abertos foi suspensa na quarta-feira (3/11).