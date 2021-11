Ídolo volta para casa

CB Correio Braziliense

Xavi Hernández foi apresentado como novo treinador do Barcelona, ontem, no Camp Nou, perante cerca de 10 mil torcedores presentes no estádio, entusiasmados com o regresso do ex-jogador ao clube onde conquistou vários títulos.

Assim que entrou no gramado, a torcida o recebeu aos gritos de "Xavi, Xavi!", antes do treinador posar para fotos assinando o contrato, ao lado da família e do presidente do clube espanhol, Joan Laporta.

"Muito obrigado, estou segurando a emoção, mas estou muito animado. Como disse quando saí daqui, somos a melhor equipe do mundo e o Barça precisa ser cobrado, não pode empatar nem perder, aqui é preciso vencer", disse Xavi na sequência. "Hoje é um dia histórico para o Barça", acrescentou Laporta.

O Barcelona recebeu Xavi em grande estilo, com uma apresentação no gramado do Camp Nou, sendo o primeiro treinador a ter uma recepção assim na história do clube, uma cerimônia normalmente reservada a grandes contratações.

Xavi foi anunciado como o novo técnico do Barça na madrugada de sábado (hora espanhola), após três dias de negociações com seu ex-time Al Sadd, do Catar. Segundo a imprensa, os 5 milhões de euros (5,79 milhões de dólares) da cláusula de rescisão do treinador serão pagos igualmente entre Barça e Xavi, que financiará a sua parte com ações de promoção do Mundial de 2022 no Catar.

O treinador de 41 anos retorna ao time catalão seis anos depois de deixar a equipe após vencer a Liga dos Campeões em 2015. Imerso em uma grave crise econômica, o Barcelona é o nono colocado no Campeonato Espanhol. Os maus resultados levaram à demissão do treinador Ronald Koeman. Xavi vai comandar seu primeiro treino hoje, com uma equipe com muito jogadores lesionados.

Jogador-chave da seleção da Espanha na conquista da Copa do Mundo de 2010, Xavi disputou 767 partidas pelo Barcelona, ganhando quatro ligas dos Campeões e oito campeonatos espanhóis, entre muitos outras conquistas.

Ibrahimovic feliz na seleção sueca

Decepcionado por não poder jogar a Eurocopa devido a uma lesão, Zlatan Ibrahimovic se mostrou feliz, ontem, por retornar à seleção sueca para disputar as partidas decisivas das Eliminatórias do país nórdico para a Copa do Mundo do Catar-2022.

"É uma sensação muito boa. Até que enfim!", declarou o astro sueco em entrevista coletiva antes dos confrontos decisivos na quinta-feira contra a Geórgia e no domingo contra a Espanha, adversário dos suecos na luta pela única vaga direta para o Mundial.

Aos 40 anos, Ibra mostra uma longevidade excepcional no esporte de alto nível e se mostrou pronto para disputar os dois jogos, mas também cauteloso após a lesão.

"Cada dia aprendo a conhecer melhor o meu corpo. Está envelhecendo, mas a cabeça está ficando mais jovem e eu estou cada vez mais bonito. Todos os dias há coisas novas", disse o jogador com o seu habitual senso de humor e ego nas alturas.

Depois de cinco anos longe da seleção sueca, 'Ibra' anunciou seu retorno em março, chegando a duas partidas de qualificação para o Catar-2022. Mas uma lesão no joelho o tirou da Eurocopa, que ele teve de acompanhar pela televisão.

Novos problemas físicos o mantiveram fora dos gramados até meados de outubro, mas agora o autodenominado "Rei da Suécia" poderá estar à disposição do técnico Janne Andersson.

"Todo mundo quer jogar, mas acho que devo ter um equilíbrio no meu tempo de jogo, como resultado das lesões que sofri. Se eu encontrar o equilíbrio certo, devo ser capaz de jogar o máximo possível", acrescentou.

Questionado se estará na partida decisiva contra a Espanha, o autor de 62 gols em 118 jogos pela Suécia deixou essa responsabilidade nas mãos do treinador.

"Estou aqui porque sou um membro da equipe. Se Janne quiser que eu jogue os dois (jogos), eu vou jogá-los. Se quiser que eu jogue um, eu jogarei um. Tudo depende do que Janne quiser", disse ele.

Depois de seis partidas disputadas, a Suécia é a primeira do grupo B com 15 pontos, dois a mais que a Espanha.