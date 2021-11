Alívio nas compras

CB Correio Braziliense

O governo do Distrito Federal sancionou a redução para 7% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em 14 itens da cesta básica. A medida passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2022 e foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial do DF (DODF). A proposta de redução foi apresentada à Câmara Legislativa do DF (CLDF) pelo pelo governo local e assinada pelo governador em exercício, Paco Britto.

De acordo com o publicado no DODF, a lei Nº 6.968 prevê que os estabelecimentos que não repassarem a redução aos preços será penalizado com advertência, multa e suspensão e cassação do alvará.

Na avaliação do professor de economia da Universidade de Brasília (UnB), Newton Marques, a medida é importante. "Todas as vezes que você reduz o impacto no preço final dos produtos de cesta básica é importante, principalmente os produtos de primeira necessidade. É uma atitude que deve ser aprovada e alivia o peso dos tributos no bolso dos mais pobres que sentem esse impacto", destaca.

Produtos

‡ Café torrado e moído

‡ Macarrão comum cru

‡ Óleo refinado de milho

‡ Óleo refinado de girassol

‡ Óleo refinado de algodão

‡ Carnes de gado bovino e suínas, salgadas, em salmoura, defumadas, ou simplesmente temperadas

‡ Papel higiênico

‡ Açúcar cristal e açúcar refinado, obtidos da cana-de-açúcar, em embalagens de conteúdo com até 5kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10g;

‡ Sabões;

‡ Manteiga;

‡ Água Sanitária;

‡ Sardinha em lata;

‡ Atum em lata;

‡ Peixe fresco, refrigerado ou congelado